Все патрульные катера Island получат американское вооружение (фото)

По словам главнокомандующего ВМС Украины, все пять суден получат американские 30-мм пушки и различные ракеты.

Патрульные катера Island, которые Украина получила от Соединенных штатов, получат американские ракеты и 30-мм пушки. Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью для АрміяInform.

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Со слов командующего, в Военно-морских силах создадут отдельный дивизион с Island, состоящий из 5 кораблей:

Базироваться дивизион будет в порту Южный для обеспечения безопасного мореплавания в ближней морской и прибрежной зоне. Все они в следующем году будут вооружены американским оружием. Нынешнее вооружение, которое есть на двух катерах — временное решение.

[ + – ] В СМИ писали о вероятной установке артустановки Bushmaster II Mk44 Фото: U.S. Navy Photo

"Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас есть окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров", — рассказал Неижпапа.

Напомним, по информации Defense Express, Айленды могут получить американские артустановки Bushmaster II Mk44 30-мм калибра и ракетное вооружение на базе Hydra 70 в варианте с корректирующими ракетами.

30 ноября вышли в открытое море патрульные катера Island "Фастов" и "Сумы". Они проходили ходовые испытания.