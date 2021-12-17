Усі патрульні катери Island отримають американське озброєння (фото)

За словами головнокомандувача ВМС України, усі п'ять суден отримають американські 30-мм гармати та різні ракети.

Патрульні катери Island, які Україна отримала від Сполучених штатів, отримають американські ракети та 30-мм гармати. Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміюInform.

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За словами командувача, у Військово-морських силах створять окремий дивізіон з Island, що складається з 5 кораблів:

Базуватиметься дивізіон у порту Південний для гарантування безпечного мореплавання у ближній морській і прибережній зоні. Усі вони наступного року будуть озброєні американською зброєю. Нинішнє озброєння, яке є на двох катерах, — тимчасове рішення.

[ + – ] У ЗМІ писали про можливе встановлення артустановки Bushmaster II Mk44 Фото: U.S. Navy Photo

"Усі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Йдеться про 30-мм гармати і ракети різної дії. Зараз є остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси вже отримані, тому наступного року ми почнемо встановлення цих систем на всі 5 катерів", — розповів Неїжпапа.

Нагадаємо, за інформацією Defense Express, Айленди можуть отримати американські артустановки Bushmaster II Mk44 30-мм калібру та ракетне озброєння на базі Hydra 70 у варіанті з коригувальними ракетами.

30 листопада вийшли у відкрите море патрульні катери Island "Фастів" і "Суми". Вони проходили ходові випробування.