Уже у відкритому морі. Патрульні катери Island спустили на воду (фото)

"Фастів" і "Суми" 3 години перебували на ходових випробуваннях, під час яких їх розігнали до 30 вузлів (55 км/год).

Патрульні катери типу Island вийшли у відкрите море для проходження ходових випробувань. Про це повідомляє одеське видання "Думська".

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У районі мису Великий Фонтан обидва катери проходили випробування ходових характеристик, маневреності й інші завдання. Катери, як стверджують у виданні, розігнали до 30 вузлів (55 км/год). Самі випробування тривали три години, після чого катери зайшли на базу "Південь".

Катери з назвою "Суми" та "Фастів" прибули до Одеси 23 листопада. Їх із американського Балтімора привіз суховантажне судно Ocean Grand. Це передостання партія для Військово-Морських Сил України. Перші два судна "Слов'янськ" і "Старобільськ" були введені до складу ВМСУ в грудні 2019 року.

[ + – ] "Фастів" Фото: Думская / Сергій Смолінцев

До кінця цього року до Одеси має прийти п'ятий патрульний катер, який указом Зеленського отримав почесне найменування "В'ячеслав Кубрак".

Катери типу Island — швидкохідні судна, які будувалися протягом 1980-90-х років для Берегової охорони США. Можуть розвивати швидкість до 546 км/год. Особовий склад – до 18 моряків, у тому числі троє офіцерів.

[ + – ] "Фастів" Фото: Думская / Сергій Смолінцев

Нагадаємо, кораблі перебували в дорозі з 8 листопада. Корабель із катерами вийшов із Балтімора в напрямку до Одеси. 4 січня стало відомо, що ВМС України отримає ще 3 патрульні катери Island. Крайній екіпаж пройшов підготовку в США у квітні 2021 року.