Незабаром піднімуть український прапор. Патрульні катери Island прибули в Україну (фото)

Патрульні катери отримали найменування "Фастів" і "Суми", після розмитнення їх спрямують до пункту базування для введення в дію українських Військово-морських сил.

Судно "Ocean Grand" із двома патрульними катерами типу Island вже знаходиться в Україні. Про це повідомляє пресслужба ВМСУ у Facebook.

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Повідомляється, що корабель із катерами пройшов тисячі морських миль на шляху до України. Після прибуття в Одесу, судно очікує прикордонний контроль, розвантаження, а також буксирування катерів у пункт базування для введення в дію Військово-морських сил.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо внесок США для стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатланти", — заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Незабаром катери, що отримали назву "Фастів" і "Суми", піднімуть прапор ВМС України та під командуванням українських екіпажів почнуть гарантувати безпеку в акваторіях Чорного й Азовського морів.

Катери типу Island — швидкохідні судна, які будувалися протягом 1980-90-х років для Берегової охорони США. Можуть розвивати швидкість до 546 км/год. Особовий склад — до 18 моряків, зокрема три офіцери.

Нагадаємо, кораблі перебували в дорозі з 8 листопада. Корабель з катерами вийшов із Балтімору в напрямку до Одеси. 4 січня стало відомо, що ВМС України отримають ще 3 патрульні катери Island. Крайній екіпаж пройшов підготовку у США у квітні 2021 року.