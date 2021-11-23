Скоро поднимут украинский флаг. Патрульные катера Island прибыли в Украину (фото)

Патрульные катера получили наименование "Фастов" и "Сумы", после растаможки их направят в пункт базирования для введения в строй украинских Военно-морских сил.

Судно "Ocean Grand" с двумя патрульными катерами типа Island уже находится в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ в Facebook.

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Сообщается, что корабль с катерами прошел тысячи морских миль на пути в Украину. После прибытия в Одессу, судно ожидает пограничный контроль, разгрузка, а также буксировка катеров в пункт базирования для введения в строй Военно-морских сил.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказанную Украине. Мы высоко ценим вклад США для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность", — заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

В скором времени катера, получившие название "Фастов" и "Суммы", поднимут флаг ВМС Украины и под командованием украинских экипажей начнут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Катера типа Island – быстроходные суда, которые строились в течение 1980-90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав – до 18 моряков, в том числе три офицера.

Напомним, корабли находились в пути с 8 ноября. Корабль с катерами вышел из Балтимора по направлению в Одессу. 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года.