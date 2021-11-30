Уже в открытом море. Патрульные катера Island спустили на воду (фото)

"Фастов" и "Сумы" 3 часа пребывали на ходовых испытаниях, в ходе которых их разогнали до 30 узлов (55 км/ч).

Патрульные катера типа Island вышли в открытое море для прохождения ходовых испытаний. Об этом сообщает одесское издание Думская.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В районе мыса Большой Фонтан оба катера проходили испытания ходовых характеристик, маневренность и другие задачи. Катера, как утверждают в издании, разогнали до 30 узлов (55 км/ч). Сами испытания продлились три часа, после чего катера зашли на базу "Юг".

Катера с названием "Сумы" и "Фастов" прибыли в Одессу 23 ноября. Их из американского Балтимора привез сухогруз Ocean Grand. Это предпоследняя партия для Военно-морских сил Украины. Первые два судна "Славянск" и "Старобельск" были введены в состав ВМСУ в декабре 2019 года.

[ + – ] "Фастов" Фото: Думская / Сергей Смолинцев

До конца нынешнего года в Одессу должен прийти пятый патрульный катер, который указом Зеленского получил почетное наименование "Вячеслав Кубрак".

Катера типа Island – быстроходные суда, которые строились в течение 1980-90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав – до 18 моряков, в том числе три офицера.

[ + – ] "Фастов" Фото: Думская / Сергей Смолинцев

Напомним, корабли находились в пути с 8 ноября. Корабль с катерами вышел из Балтимора по направлению в Одессу. 4 января стало известно, что ВМС Украины получит еще 3 патрульных катера Island. Крайний экипаж прошел подготовку в США в апреле 2021 года.