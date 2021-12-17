Флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний" виведуть зі складу ВМС у 2031 році (фото)
Замінити фрегат планують "Володимиром Великим", на будівництво якого потрібно понад 8 млрд гривень.
Фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагайдачний" планують вивести зі складу флоту в 2031 році, на заміну йому прийде "Володимир Великий". Про це повідомив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform.
У Військово-морських силах пропонують добудувати корвет "Володимир Великий", який планувався як корвет. Його заклали ще в 2010 році, але за своїми характеристиками він відповідає класу фрегат. Під час його будівництва планується застосувати технології та технологічні рішення, що й під час будівництва корветів ADA. Саме "Володимир Великий" і має замінити собою "Гетьмана Сагайдачного" в 2031 році.Важливо
За словами контр-адмірала, зараз "Гетьман Сагайдачний" проходить модернізацію, роботи охоплюють багато систем:
- заміну радіоелектроніки;
- систему управління вогнем і зв'язку;
- бортові системи;
- ремонт головної енергетичної установки.
У Військово-морських силах пропонують добудувати корвет "Володимир Великий", який планувався як корвет. Його заклали ще в 2010 році, але за своїми характеристиками він відповідає класу фрегат. Під час його будівництва заплановано встановити.
Нагадаємо, на будівництво "Володимир Великий" потрібно 8 млрд гривень, це без боєкомплекту. Також повідомлялося, що всі катери Island озброїть американськими гарматами та ракетами.