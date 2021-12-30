Українські ВМС провели спільні навчання з французьким фрегатом Auvergne (фото)

Мета маневрів полягала в підтримці безпеки в Чорноморському регіоні, а також більшій взаємосумісності моряків двох країн.

В акваторії Чорного моря українські моряки провели спільні навчання з фрегатом ВМС Франції Auvergne на кшталт PASSEX. Про це повідомляє АрміяInform.

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Українські військові брали участь у тренуванні на середньому десантному кораблі "Юрій Олефіренко", а французькі бійці були на фрегаті Auvergne. Мета заходів полягала в підтримці безпеки в Чорноморському регіоні, удосконаленні взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.

Фото: АрміяInform

Також французькі Збройні сили залучили транспортно-бойовий гелікоптер NH-90. У ході навчань моряки відпрацювали низку тактичних маневрів, зокрема, ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів. Висвітлення морської обстановки в умовах цивільного судноплавання, а також тренування зв'язку.

Фото: АрміяInform

На українському десантному кораблі відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

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