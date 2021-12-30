Будут следить за Беларусью. Польша закупит 100 мини-дронов

Первоначально контракт планировали подписать еще в 2016 году, но его отложили. Теперь из-за ситуации с мигрантами вопрос отслеживания границы стал более актуальным

Министерство обороны Польши одобрило контракт на закупку мини-дронов в рамках национальной программы Wizjer. Об этом сообщает Defense Brief.

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Министр обороны Мариуш Блащак подписал соглашение с польским консорциумом, состоящим из Polish Armaments Group и Wojskowe Zakłady Lotnicze, которая предусматривает поставку 100 беспилотников.

Сама программа закупок была запланирована еще в 2016 году, но возникли задержки с ее реализацией. Теперь же контракт подписан из-за обострения ситуации на границе с Беларусью. Беспилотники планируют направить для отслеживания ситуации на границе.

"Дроны также используются в мирное время, в ситуации, в которой мы находимся сегодня, в ситуации, в которой на нас напали", — заявил Блащак.

Дроны будут использовать для отслеживания действий белорусских спецслужб на польской границе. По информации Минобороны, белорусские силовики разрушают временный забор, чтобы открыть путь для вытеснения мигрантов на польскую сторону.

Общая сумма контракта составит 43 млн долларов, которая предусматривает поставку 100 дронов или 25 систем. Поставки ожидаются с 2024 до 2027 годы.

Беспилотники должны иметь возможность полета более 3 часов, а дальность действия до 35 км. Заявляется, что БПЛА Orbiter 2 сможет находиться в воздухе до 4 часов, а рабочий радиус составит 100 км.

Основные задачи БПЛА — разведка, обнаружение, идентификация и указание координат объекта.

Напомним, 15 декабря 70 мигрантов пытались прорваться в Польшу и ранили двух военных. Также Польша отправила на границу с Беларусью 25 новейших броневиков Wirus.