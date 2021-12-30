Слідкуватимуть за Білоруссю. Польща закупить 100 мінідронів

Спочатку контракт планували підписати ще 2016 року, але його відклали. Тепер через ситуацію з мігрантами питання відстеження кордону стало актуальнішим.

Міністерство оборони Польщі схвалило контракт на закупівлю мінідронів у межах національної програми Wizjer. Про це повідомляє Defense Brief.

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Міністр оборони Маріуш Блащак підписав угоду з польським консорціумом, що складається з Polish Armaments Group і Wojskowe Zakłady Lotnicze та передбачає постачання 100 безпілотників.

Сама програма закупівель була запланована ще у 2016 році, але виникли затримки з її реалізацією. Тепер контракт підписано через загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Безпілотники планують надіслати для відстеження ситуації на кордоні.

"Дрони також використовуються в мирний час, у ситуації, у якій ми перебуваємо сьогодні, у ситуації, в якій на нас напали", — заявив Блащак.

Дрони використовуватимуть для відстеження дій білоруських спецслужб на польському кордоні. За інформацією Міноборони, білоруські силовики руйнують тимчасову огорожу, щоб відкрити шлях для витіснення мігрантів на польську сторону.

Загальна сума контракту складе 43 млн доларів, що передбачає постачання 100 дронів або 25 систем. Постачання очікуються з 2024 до 2027 року.

Безпілотники повинні мати можливість польоту понад 3 години, а дальність дії до 35 км. Заявляється, що БПЛА Orbiter 2 зможе перебувати в повітрі до 4 годин, а робочий радіус становитиме 100 км.

Основними завданнями БПЛА є розвідка, виявлення, ідентифікація та вказівка координат об'єкта.

Нагадаємо, 15 грудня 70 мігрантів намагалися прорватися до Польщі та поранили двох військових. Також Польща відправила на кордон із Білоруссю 25 найновіших броневиків Wirus.