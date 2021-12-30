США выделили $100 млн на разработку лазерной системы против гиперзвуковых ракет

Разработка такого вооружения позволит экономить существенные средства в борьбе с баллистическими и крылатыми ракетами.

В оборонном бюджете США на 2022 финансовый год Агентству по противоракетной обороне (MDA) даны полномочия на исследование и разработку лазерных технологий в системе ПРО. Об этом сообщает Defense News.

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Министр обороны США Ллойд Остин должен делегировать MDA полномочия составлять бюджет, направлять и управлять программами лазерного оружия. Они будут применяться против баллистических и гиперзвуковых ракет вместе с другими программами Пентагона.

Также выделено 100 млн долларов на финансирование исследований и разработок в области направленной энергии. Из них 50 млн пойдут на работы по усовершенствованию управления лазером, а 20 для демонстрации короткоимпульсного лазера. Лазерное оружие позволит сбивать баллистические и крылатые ракеты более экономичным способом, чем наземные перехватчики.

"MDA должна это делать. Они делали это раньше и в огромных масштабах с огромным бюджетом и создали систему, которая … с помощью химического лазера сбивает ракету", — заявил Рики Эллисон, возглавляющий Альянс ракетных технологий.

В 1970-х годах Агентство по противоракетной обороне разрабатывали специальный лазер, который продвигалась администрацией Джорджа Буша для противостояния баллистических ракет. Однако из-за ряда технических проблем программу перевели в демонстрационную.

Напомним, флот США испытал новое лазерное оружие в Аденском заливе. Оружие успешно поразило статическую наземную учебную цель.

Также Фокус сообщал о том, что армия США заказала БТРы с лазерными установками на 50 киловатт.