США виділили $100 млн на розробку лазерної системи проти гіперзвукових ракет

Розробка такого озброєння дозволить економити суттєві кошти в боротьбі з балістичними та крилатими ракетами.

В оборонному бюджеті США на 2022 фінансовий рік Агентству з протиракетної оборони (MDA) надано повноваження на дослідження та розробку лазерних технологій у системі ПРО. Про це повідомляє Defense News.

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Міністр оборони США Ллойд Остін повинен делегувати MDA повноваження складати бюджет, спрямовувати та керувати програмами лазерної зброї. Вони будуть застосовуватись проти балістичних та гіперзвукових ракет разом з іншими програмами Пентагону.

Також виділено 100 млн доларів на фінансування досліджень та розробок у галузі спрямованої енергії. З них 50 млн підуть на роботи з удосконалення управління лазером, а 20 для демонстрації короткоімпульсного лазера. Лазерна зброя дозволить збивати балістичні та крилаті ракети економнішим способом, ніж наземні перехоплювачі.

"MDA повинна це робити. Вони робили це раніше і у величезних масштабах з величезним бюджетом і створили систему, яка за допомогою хімічного лазера збиває ракету", — заявив Рікі Еллісон, який очолює Альянс ракетних технологій.

У 1970-х роках Агентство протиракетної оборони розробляли спеціальний лазер, який просувався адміністрацією Джорджа Буша для протистояння балістичним ракетам. Проте через низку технічних проблем програму перевели в демонстраційну.

Нагадаємо, флот США випробував нову лазерну зброю в Аденській затоці. Зброя успішно вразила статичну наземну навчальну ціль.

Також Фокус повідомляв про те, що армія США замовила БТРи з лазерними установками на 50 кіловат.