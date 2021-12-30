США виділили $100 млн на розробку лазерної системи проти гіперзвукових ракет
Розробка такого озброєння дозволить економити суттєві кошти в боротьбі з балістичними та крилатими ракетами.
В оборонному бюджеті США на 2022 фінансовий рік Агентству з протиракетної оборони (MDA) надано повноваження на дослідження та розробку лазерних технологій у системі ПРО. Про це повідомляє Defense News.
Міністр оборони США Ллойд Остін повинен делегувати MDA повноваження складати бюджет, спрямовувати та керувати програмами лазерної зброї. Вони будуть застосовуватись проти балістичних та гіперзвукових ракет разом з іншими програмами Пентагону.
Також виділено 100 млн доларів на фінансування досліджень та розробок у галузі спрямованої енергії. З них 50 млн підуть на роботи з удосконалення управління лазером, а 20 для демонстрації короткоімпульсного лазера. Лазерна зброя дозволить збивати балістичні та крилаті ракети економнішим способом, ніж наземні перехоплювачі.
"MDA повинна це робити. Вони робили це раніше і у величезних масштабах з величезним бюджетом і створили систему, яка за допомогою хімічного лазера збиває ракету", — заявив Рікі Еллісон, який очолює Альянс ракетних технологій.
У 1970-х роках Агентство протиракетної оборони розробляли спеціальний лазер, який просувався адміністрацією Джорджа Буша для протистояння балістичним ракетам. Проте через низку технічних проблем програму перевели в демонстраційну.
Нагадаємо, флот США випробував нову лазерну зброю в Аденській затоці. Зброя успішно вразила статичну наземну навчальну ціль.
Також Фокус повідомляв про те, що армія США замовила БТРи з лазерними установками на 50 кіловат.