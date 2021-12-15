Флот США випробував нову лазерну зброю в Аденській затоці

Передова технологія вражає повітряні та надводні цілі

Випробування проводив військовий корабель США "Портленд", якого у 2018 році було обрано Управлінням військово-морських досліджень США для оснащення зброєю майбутнього. На ньому встановлено експериментальну лазерну зброю LWSD Mark 2 MOD 0. Під час навчання корабель успішно вразив статичну наземну навчальну ціль, повідомляє The Associated Press.

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Це вже друге успішне випробування цієї лазерної системи. Уперше американці випробували зброю у травні 2020 року, коли вивели нею з ладу безпілотник у Тихому океані.

Штати давно проводять дослідження, спрямовані на створення зброї майбутнього. Перші кроки були зроблені ними ще в 1973 році, коли американські військові вперше збили дрон за допомогою лазера під час випробувань на базі ВПС Кіртланд у Нью-Мексико.

Журналістів The Associated Press зацікавило питання, чому ж випробування проходили саме в Аденській затоці, між Єменом та Сомалі? Керівництво ВМС США заявило, що географія, клімат та стратегічне значення регіону створюють унікальне середовище для технологічних інновацій.

Проте, фахівці пов'язують це в першу чергу з тим, що Аденська затока розташована вздовж південного узбережжя Ємену, що роздирається війною. Конфлікт у країні триває з того часу, як повстанці-хусити, які підтримували Іран, захопили його столицю Сану у 2014 році. Військове протистояння в регіоні триває роками, ставши серйозною гуманітарною катастрофою, яка забрала життя близько 110 000 людей.

Війна також поширилася по прилеглих водних шляхах, таких як Червоне море і Баб-ель-Мандебська протока, що з'єднує море з Аденською затокою. Ці водні шляхи ведуть до Суецького каналу та Середземного моря, що робить їх критично важливими для міжнародного судноплавства та глобального постачання енергоносіїв.

Хусити розмістили в цих водах безпілотні човни, які можна вести дистанційно та відправляти в ціль для вибуху. Передбачається, що ці човни збудовані за допомогою Ірану. Саме для боротьби з цими морськими безпілотниками і призначається новий лазер, розроблений американцями.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Китай та Росія атакують лазерами супутники США.

Також Фокус повідомляв про те, що армія США замовила БТРи із лазерними установками на 50 кіловат.