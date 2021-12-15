Флот США испытал новое лазерное оружие в Аденском заливе

Передовая технология поражает воздушные и надводные цели.

Испытания проводил военный корабль США "Портленд", который в 2018 году был выбран Управлением военно-морских исследований США для оснащения оружием будущего. На нем установлено экспериментальное лазерное орудие LWSD Mark 2 MOD 0. Во время учения корабль успешно поразил статическую наземную учебную цель, сообщает The Associated Press.

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Это уже второе успешное испытание этой лазерной системы. Впервые американцы опробовали орудие в мае 2020, когда вывели им из строя беспилотник в Тихом океане.

Штаты давно ведут исследования, направленные на создание оружия будущего. Первые шаги были сделаны ими еще в 1973 году, когда американские военные впервые сбили дрон с помощью лазера во время испытаний на базе ВВС Киртланд в Нью-Мексико.

Журналистов The Associated Press заинтересовал вопрос почему же испытания проходили именно в Аденском заливе, между Йеменом и Сомали? Руководство ВМС США заявило, что география, климат и стратегическое значение региона создают уникальную среду для технологических инноваций.

Однако, специалисты связывают это в первую очередь с тем, что Аденский залив расположен вдоль южного побережья раздираемого войной Йемена. Конфликт в стране длится с тех пор, как поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы захватили его столицу Сану в 2014 году. Военное противостояние в регионе длится годами, став серьезной гуманитарной катастрофой, унесшей жизни около 110 000 человек.

Война также распространилась по близлежащим водным путям, таким как Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий море с Аденским заливом. Эти водные пути ведут к Суэцкому каналу и Средиземному морю, что делает их критически важными для международного судоходства и глобальных поставок энергоносителей.

Хуситы разместили в этих водах беспилотные лодки, которые можно вести дистанционно и отправлять к цели для взрыва. Предполагается, что эти лодки построены с помощью Ирана. Именно для борьбы с этими морскими беспилотниками и предназначается новейший лазер, разработанный американцами.

Ранее Фокус сообщал о том, как Китай и Россия атакуют лазерами спутники США.

Также Фокус сообщал о том, что армия США заказала БТРы с лазерными установками на 50 киловатт.