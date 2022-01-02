Десантник из Сичеславской бригады. Названо имя воина, погибшего в зоне ООС 31 декабря

Военный медик родом из Днепропетровской области был обстрелян снайпером в ночное время и получил смертельное ранение.

31 декабря младший сержант Вооруженных сил Украины Станислав Богуславский погиб в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 25-й отдельной воздушнодесантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск.

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Согласно сообщению, перед Новым годом Станислав Богуславский получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела. Как сообщила пресс-служба ООС, в тот день оккупанты в Донецкой области открыли огонь из стрелкового оружия рядом с Авдеевкой и из минометов поблизости от Майского.

Сичеславская бригада ДШВ выразила соболезнования близким погибшего военнослужащего и рассказала, каким его запомнили сослуживцы:

"Младший сержант Богуславский С.А. был искренним, открытым человеком, готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа".

По данным портала "Горсовет", Станислав Богуславский родился в Новомосковске Днепропетровской области. Он служил в ВСУ военным медиком, и стал 80-м украинским военнослужащим, погибшим в зоне ООС за 2021 год.

По информации Фокуса, медика застрелил снайпер противника, работающий ночью. Ранее в том же районе получил смертельные ранения от снайперского огня десантник 95 бригады Игорь Тычина. После эвакуации в Харьков 20-летний уроженец Коростеня скончался в госпитале 1 января. Как рассказала заместитель коростенецкого главы Наталья Чижевская, Игорь Тычина вырос в многодетной семье, учился в городской школе №10, занимался волейболом. Прощание с ним позже организуют на центральной площади Коростеня.

16 декабря в зоне проведения ООС разведчик из 74-го батальона Станислав Запорожец погиб от снайперского выстрела. Вражеская пуля настигла бойца ночью под Красногоркой в Донецкой области, где он находился на боевом дежурстве. Снайпер попал Станиславу в голову в тот момент, когда он высматривал врагов в тепловизор.

Недавно с фронта вернулись бойцы 93-й бригады "Холодный Яр", которые потеряли 5 воинов за время несения службы в ООС в течение 8 месяцев. Подразделение вернулось в место постоянной дислокации в селе Черкасское Днепропетровской области, где почтили память погибших товарищей.