Десантник із Січеславської бригади. Названо ім'я воїна, який загинув у зоні ООС 31 грудня

Військового медика родом з Дніпропетровської області обстріляв снайпер в нічний час і завдав смертельного поранення.

31 грудня молодший сержант Збройних Сил України Станіслав Богуславський загинув у зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це у Facebook повідомила прес-служба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ.

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Згідно з повідомленням, перед Новим роком Станіслав Богуславський зазнав смертельного поранення внаслідок ворожого обстрілу. Як повідомила прес-служба ООС, того дня окупанти на Донеччині відкрили вогонь зі стрілецької зброї поруч із Авдіївкою та з мінометів поблизу Майського.

Січеславська бригада ДШВ висловила співчуття близьким загиблого військовослужбовця та розповіла, яким його запам'ятали товариші по службі:

"Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких мав пошану та авторитет. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу".

За даними порталу "Горсовет", Станіслав Богуславський народився у Новомосковську Дніпропетровської області. Він служив у ЗСУ військовим медиком, і став 80-м українським військовослужбовцем, який загинув у зоні ООС за 2021 рік.

За інформацією Фокусу, медика застрелив снайпер противника, який працює вночі. З різницею у 2 дні у цьому ж районі за схожих обставин отримав смертельні поранення інший десантник, про загибель якого поки що офіційно не повідомлялося.

16 грудня у зоні проведення ООС розвідник із 74-го батальйону Станіслав Запорожець загинув від снайперського пострілу. Ворожа куля наздогнала бійця вночі під Красногіркою на Донеччині, де він перебував на бойовому чергуванні. Снайпер потрапив Станіславу в голову у той момент, коли він виглядав ворогів у тепловізор.

Нещодавно з фронту повернулися бійці 93-ї бригади "Холодний Яр", які втратили 5 воїнів за час несення служби до ООС протягом 8 місяців. Підрозділ повернувся до місця постійної дислокації у селі Черкаське Дніпропетровської області, де вшанували пам'ять загиблих товаришів.