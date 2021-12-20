Розвідник із 74 батальйону. Стало відоме ім'я загиблого бійця в зоні ООС 16 грудня

Станіслав Запорожець загинув від снайперського вогню ворога. У старшого солдата залишилася мати та молодший брат.

У районі проведення Операції об'єднаних сил від ворожої кулі снайпера загинув боєць 74-го окремого розвідбатальйону Станіслав Запорожець. Про це повідомляє Новинарня.

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16 грудня під час виконання бойових завдань загинув старший солдат Станіслав Олександрович Запорожець. Військовий отримав поранення, яке виявилося несумісним із життям. За інформацією кореспондента "Подробностей" Ігоря Левенка, військовий загинув під Красногорівкою (Донецька область) від кулі снайпера.

"Станіслав Запорожець родом із Лисичанська, що на Луганщині. Йому було 30 років. За моєю інформацією, Станіслав учора вночі був на бойовому чергуванні і спостерігав супротивника в тепловізор. У цей момент ворожий стрілець зробив постріл. Куля влучила солдату в голову", — розповів Левенко.

У загиблого військового залишилася мати та молодший брат.

Водночас у "ТСН" повідомили, що Запорожець загинув на приморському напрямку.

У грудні 2021 року в російсько-українській війні загинуло двоє українських військових (за посиланням на деталі смерті):

Валерій Геровкін (1999 року народження) – загинув 1 грудня. Станіслав Запорожець – загинув 16 грудня

Нагадаємо, 16 грудня окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил 5 разів. 2 грудня загинув боєць Валерій Геровкін з Холодноярської бригади. Український військовий загинув унаслідок ворожого снайперського вогню.