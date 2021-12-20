Разведчик из 74 батальона. Стало известно имя погибшего бойца в зоне ООС 16 декабря

Станислав Запорожец погиб от снайперского огня врага. У старшего солдата осталась мать и младший брат.

В райне проведения Операции объединенных сил от вражеской пули снайпера погиб боец 74-го отдельного разведбатальона Станислав Запорожец. Об этом сообщает Новинарня.

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16 декабря во время выполнения боевых заданий погиб старший солдат Станислав Александрович Запорожец. Военный получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. По информации корреспондента "Подробностей" Иголя Левенка, военный погиб под Красногоровкой (Донецкая область) от пули снайпера.

"Станислав Запорожец родом из Лисичанска, что на Луганщине. Ему было 30 лет. По моей информации, Станислав вчера ночью был на боевом дежурстве и наблюдал противника в тепловизор. В этот момент вражеский стрелок произвел выстрел. Пуля попала солдату в голову", — рассказал Левенко.

У погибшего военного осталась мать и младший брат.

В то же время в "ТСН" сообщили, что Запорожец погиб на приморском направлении.

В декабре 2021 года в российско-украинской войне погибло двое украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Валерий Геровкин (1999 года рождения) — погиб 1 декабря. Станислав Запорожец — погиб 16 декабря

Напомним, 16 декабря оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил 5 раз. 2 декабря погиб боец Валерий Геровкин мз Холодноярской бригады. Украинский военный погиб в результате вражеского снайперского огня.