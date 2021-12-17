В результате обстрелов оккупантов в зоне ООС погиб боец ВСУ

Для Вооруженных сил Украины это уже вторая боевая потеря в декабре 2021 года.

В зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 5 обстрелов в нарушение режима прекращения огня. В результате один украинский военный погиб, а еще один получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За минувшие сутки российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции пять раз. Один обстрел зафиксирован из оружия, запрещенного Минскими соглашениями:

в направлении Новолуганского из огнестрельного оружия

рядом с Песками из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов

в районе Золотого-4 и Травневого из автоматических станковых гранатометов

недалеко от Павлополя из огнестрельного оружия

Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного оружия. Состояние раненого военного оценивается как "удовлетворительное". Его эвакуировали в медицинское заведение.

В декабре 2021 года в российско-украинской войне погибло двое украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Валерий Геровкин (1999 года рождения) — погиб 1 декабря. Военнослужащий ВСУ — погиб 16 декабря

Напомним, 2 декабря погиб боец Валерий Геровкин мз Холодноярской бригады. Украинский военный погиб в результате вражеского снайперского огня.

Фокус сообщал, что Россия перебрасывает таки и артиллерию в Брянск, что в 100 км от украинской границы.