В результате обстрелов оккупантов в зоне ООС погиб боец ВСУ
Для Вооруженных сил Украины это уже вторая боевая потеря в декабре 2021 года.
В зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 5 обстрелов в нарушение режима прекращения огня. В результате один украинский военный погиб, а еще один получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции пять раз. Один обстрел зафиксирован из оружия, запрещенного Минскими соглашениями:
- в направлении Новолуганского из огнестрельного оружия
- рядом с Песками из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов
- в районе Золотого-4 и Травневого из автоматических станковых гранатометов
- недалеко от Павлополя из огнестрельного оружия
Украинские военные открывали огонь в ответ из незапрещенного оружия. Состояние раненого военного оценивается как "удовлетворительное". Его эвакуировали в медицинское заведение.
В декабре 2021 года в российско-украинской войне погибло двое украинских военных (по ссылкам детали смерти):
Напомним, 2 декабря погиб боец Валерий Геровкин мз Холодноярской бригады. Украинский военный погиб в результате вражеского снайперского огня.
Фокус сообщал, что Россия перебрасывает таки и артиллерию в Брянск, что в 100 км от украинской границы.