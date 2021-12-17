Унаслідок обстрілів окупантів у зоні ООС загинув боєць ЗСУ

Для Збройних сил України це вже друга бойова втрата в грудні 2021 року.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 5 обстрілів, які порушують режим припинення вогню. В результаті один український військовий загинув, а ще один отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

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Минулої доби російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції п'ять разів. Один обстріл зафіксований зі зброї, забороненої Мінськими угодами:

у напрямку Новолуганського з вогнепальної зброї

поряд із Пісками з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

у районі Золотого-4 та Травневого з автоматичних станкових гранатометів.

недалеко від Павлополя з вогнепальної зброї

Українські військові відкривали вогонь у відповідь із незабороненої зброї. Стан пораненого військового оцінюється як "задовільний". Його евакуювали до медичного закладу.

У грудні 2021 року в російсько-українській війні загинуло двоє українських військових (за посиланням на деталі смерті):

Валерій Геровкін (1999 року народження) – загинув 1 грудня. Військовослужбовець ЗСУ загинув 16 грудня

Нагадаємо, 2 грудня загинув боєць Валерій Геровкін із Холодноярської бригади. Український військовий загинув унаслідок ворожого снайперського вогню.

Фокус повідомляв, що Росія таки перекидає артилерію до Брянська, що за 100 км від українського кордону.