Через обстріл окупантів загинув боєць Валерій Геровкін із Холодноярської бригади (фото)

Для Збройних Сил це перша втрата в грудні 2021 року. У солдата залишилася мати та батько.

1 грудня внаслідок обстрілів окупантів у зоні ООС загинув солдат ЗСУ Валерій Геровкін із 93-ї бригади "Холодний Яр". Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Український військовий загинув унаслідок ворожого снайперського вогню. Трагедія сталася ввечері на одному зі спостережних постів поряд із Новотроїцьким.

[ + – ] Валерію Геровкіну було 22 роки Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року. Сам він родом із Краматорська. До Збройних сил вступив восени 2020 року. Служив у 93-й Холодноярській бригаді. Мав позивний "Гера". У загиблого залишилася мати та батько.

"Він завжди був на позитиві. З ним завжди було легко порозумітися. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, пограти в ігри на телефоні", — розповів побратим із позивним "Матрос".

Саме боєць із позивним "Матросом" був поруч, коли в Геровкіна потрапила куля снайпера. Смерть настала майже миттєво.

Минулого місяця в зоні ООС загинули 7 українських військових.

У грудні 2021 року в російсько-українській війні загинув один український військовий (за посиланням деталі смерті):

Валерій Геровкін (1999 року народження) – загинув 1 грудня.

Нагадаємо, Зеленський привласнив звання Героя України добровольцю "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу.

Як повідомили в Держдепі, Путін готовий до повномасштабного вторгнення в Україну.