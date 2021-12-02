Через обстріл окупантів загинув боєць Валерій Геровкін із Холодноярської бригади (фото)
Для Збройних Сил це перша втрата в грудні 2021 року. У солдата залишилася мати та батько.
1 грудня внаслідок обстрілів окупантів у зоні ООС загинув солдат ЗСУ Валерій Геровкін із 93-ї бригади "Холодний Яр". Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Український військовий загинув унаслідок ворожого снайперського вогню. Трагедія сталася ввечері на одному зі спостережних постів поряд із Новотроїцьким.
Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року. Сам він родом із Краматорська. До Збройних сил вступив восени 2020 року. Служив у 93-й Холодноярській бригаді. Мав позивний "Гера". У загиблого залишилася мати та батько.
"Він завжди був на позитиві. З ним завжди було легко порозумітися. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, пограти в ігри на телефоні", — розповів побратим із позивним "Матрос".
Саме боєць із позивним "Матросом" був поруч, коли в Геровкіна потрапила куля снайпера. Смерть настала майже миттєво.
Минулого місяця в зоні ООС загинули 7 українських військових.
У грудні 2021 року в російсько-українській війні загинув один український військовий (за посиланням деталі смерті):
- Валерій Геровкін (1999 року народження) – загинув 1 грудня.
Нагадаємо, Зеленський привласнив звання Героя України добровольцю "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу.
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