Из-за обстрела оккупантов погиб боец Валерий Геровкин из Холодноярской бригады (фото)

Для Вооруженных сил это первая потеря в декабре 2021 года. У солдата осталась мать и отец.

1 декабря в результате обстрелов оккупантов в зоне ООС погиб солдат ВСУ Валерий Геровкин из 93-й бригады "Холодный Яр". Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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Украинский военный погиб в результате вражеского снайперского огня. Трагедия произошла вечером на одном из наблюдательных постов рядом с Новотроицким.

[ + – ] Валерию Геровкину было 22 года Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Валерий Геровкин родился 21 июля 1999 года. Сам он родом из Краматорска. В Вооруженные силы вступил осенью 2020 года. Служил в 93-й Холодноярской бригаде. Имел позывной "Гера". У погибшего осталась мать и отец.

"Он всегда был на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне", – рассказал побратим с позывным "Матрос".

Именно боец с позывным "Матрос" был рядом, когда в Геровкина попала пуля снайпера. Смерть наступила практически мгновенно.

В прошлом месяце в зоне ООС погибло 7 украинских военных.

В декабре 2021 года в российско-украинской войне погиб один украинский военный (по ссылкам детали смерти):

Валерий Геровкин (1999 года рождения) — погиб 1 декабря.

Напомним, Зеленский присвоил звание Героя Украины добровольцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

Как сообщили в Госдепе, Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину.