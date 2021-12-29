З фронту повернулися бійці 93-ї бригади "Холодний Яр": бойовий шлях військових і втрати (фото)

За 8 місяців у зоні ООС військові вперше застосували ударні Bayraktar TB2 на Донеччині. Ліквідували одного з командирів окупантів, а також провели низку інших успішних операцій.

У селі Черкаське Дніпропетровської області відбулися урочисті заходи на честь повернення 93-ї бригади "Холодний Яр" до пункту постійної дислокації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Заходи розпочалися з хвилини мовчання на честь усіх загиблих воїнів і тих, хто загинув під час несення служби у районі проведення ООС. Військові поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-холодноярцям.

[ + – ] Меморіал загиблим бійцям 93-ї бригади Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

За час останньої ротації загинули п'ять військовослужбовців. Ця ротація тривала 8 місяців. Військові несли свою службу в кількох районах Донецької області.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

"93-а бригада золотими літерами вписана в історію нашої держави. Ім'я кожного з нас залишається в історії країни. Хочу висловити подяку за той бойовий дух, яким завжди відрізнялася наша бригада", — сказав командир "Холодноярців" полковник Дмитро Брижинський.

[ + – ] Вручення нагород бійцям Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

У процесі заходу військовим вручили державні та відомчі нагороди. Вітали бійців із поверненням представники громади, члени історичного клубу "Холодний Яр", а також вокаліст гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, який написав гімн бригаді.

Бойові операції "Холодноярців"

За словами командира 93-ї бригади Дмитра Брижинського, бійці бригади завдали найбільших втрат противнику в зоні ООС. Бійці з 8 механізованої роти вперше застосували на фронті ударні безпілотники Bayraktar.

Також завдяки розвідці підрозділів було ліквідовано командира розвідувальної роти ворога першого армійського корпусу окупантів (Донецьк).

У ЗМІ з'являлася інформація, що 26 жовтня військові зайняли Старомар'ївку. Проте в керівництві заявляли, що вони не займали нових позицій. Пізніше в ОБСЄ заявили, що військові облаштували нові позиції у Старомар'ївці, саме там і перебували "Холодноярці".

У листопаді бійці 93-ї механізованої бригади опублікували відео знищення окупантів у Донецькій області.

Загиблі бійці 93-ї бригади під час крайньої ротації:

Бойовий медик Юрій "Феофан" Письменний загинув 4 липня внаслідок обстрілу з гранатомета. На момент смерті бійцю було 59 років.

[ + – ] Юрій Письменний Фото: АрміяInform

Майор Богдан Бродовський загинув 5 липня внаслідок обстрілу з протитанкової зброї. На час смерті було 37 років.

[ + – ] Богдан Бродовський Фото: АрміяInform

Сержант Георгій Халіков загинув 26 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу окупантів. На час смерті був 51 рік.

[ + – ] Георгій Халіков Фото: "Новинарня"

Старший солдат Дмитро Товчигречка, — загинув 6 травня внаслідок обстрілу з ручного протитанкового гранатомета. На час смерті було 37 років.

[ + – ] Дмитро Товчигречка Фото: mil.in.ua

Солдат Валерій Геровкін загинув 1 грудня внаслідок снайперського вогню. На час смерті було 22 роки.

[ + – ] Валерій Геровкін Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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