С фронта вернулись бойцы 93-й бригады "Холодный Яр": боевой путь военных и потери (фото)

За 8 месяцев в зоне ООС военные впервые применили ударные Bayraktar TB2 на Донбассе. Ликвидировали одного из командиров оккупантов, а также провели ряд других успешных операций.

В селе Черкасское Днепропетровской области прошли торжественные мероприятия в честь возвращения 93-й бригады "Холодный Яр" в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Мероприятия начались с минуты молчания в честь всех погибших воинов и тех, кто погиб во время несения службы в районе проведения ООС. Военные возложили цветы к памятнику погибших воинов-холодноярцев.

[ + – ] Мемориал погибшим бойцам 93-й бригады Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

За время последней ротации погибло пять военнослужащих. Эта ротация продлилась 8 месяцев. Военные несли свою службу в нескольких районах Донецкой области.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

"93-я бригада золотыми буквами вписана в историю нашего государства. Имя каждого из нас остается в истории страны. Хочу высказать слова благодарности за тот боевой дух, которым всегда отличалась наша бригада", – сказал командир "Холодноярцев" полковник Дмитрий Брижинский.

[ + – ] Вручение наград бойцам Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

В ходе мероприятия военным вручили государственные и ведомственные награды. Поздравляли бойцов с возвращением представители громады, члены исторического клуба "Холодный Яр", а также вокалист группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк, написавший гимн бригаде.

Боевые операции "Холодноярцев"

По словам командира 93-й бригады Дмитрия Брижинского, бойцы бригады нанесли самые большие потери противнику в зоне ООС. Бойцы из 8 механизированной роты впервые применили на фронте ударные беспилотники Bayraktar.

Также благодаря разведке подразделений был ликвидирован командир разведывательной роты врага первого армейского корпуса оккупантов (Донецк).

В СМИ появлялась информация, что 26 октября военные заняли Старомарьевку. Однако в руководстве заявляли, что они не занимали новых позиций. Позднее в ОБСЕ заявили, что военные обустроили новые позиции в Старомарьевке, именно там и находились "Холодноярцы".

В ноябре бойцы 93-й механизированной бригады опубликовали видео уничтожения оккупантов в Донецкой области.

Погибшие бойцы 93-й бригады за время крайней ротации:

Боевой медик Юрий "Феофан" Письменный — погиб 4 июля в результате обстрела из гранатомета. На момент смерти бойцу было 59 лет.

[ + – ] Юрий Письменный Фото: АрміяInform

Майор Богдан Бродовский — погиб 5 июля в результате обстрела из противотанкового оружия. На момент смерти было 37 лет.

[ + – ] Богдан Бродовский Фото: АрміяInform

Сержант Георгий Халиков — погиб 26 октября в результате артиллерийского обстрела оккупантов. На момент смерти был 51 год.

[ + – ] Георгий Халиков Фото: "Новинарня"

Старший солдат Дмитрий Товчигречка, — погиб 6 мая в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета. На момент смерти было 37 лет.

[ + – ] Дмитрий Товчигречка Фото: mil.in.ua

Солдат Валерий Геровкин — погиб 1 декабря в результате снайперского огня. На момент смерти было 22 года.

[ + – ] Валерий Геровкин Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Напомним, из-за российской угрозы США оставляет ударную авианосную группу в Средиземном море. А по информации The Washington Post, наступление России может начаться с Азовского моря.