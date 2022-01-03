Российские самолеты разбомбили окраины Идлиба в Сирии (фото, видео)

Истребители Су-34 нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры, а также по некоторым деревням. Есть погибшие и раненые.

Российские самолеты ударили по районам возле города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на сообщения свидетелей обстрелов.

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Истребители сбрасывали бомбы на главную водонасосную станцию, которая обслуживает город-миллионик Идлиб. Также удары были нанесены по нескольким городам возле Идлиба.

По информации Inform Napalm, Россия применила истребители Су-34.

[ + – ] Видео удара

В результате водонасосная станция вышла из строя, как заявили в городской службе водоснабжения. Однако на момент написания новости в РФ или в сирийской армии комментариев о том, против кого были удары, не было. Любые атаки по мирным жителям отрицаются.

[ + – ] Последствия удара по водонасосной станции Фото: Hindustan Times

"Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры приведет лишь к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", — заявил замрегионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс в ответ на обстрелы.

По словам чиновника оппозиционной администрации Абу Хазема Идлиби, россияне атаковали животноводческие и птицефермы, которые расположены возле границы с Турцией в Баб-эль-Хава.

Он также добавил, что среди других целей были деревни в южной части провинции Идлиб, но информации о пострадавших нет. При этом к западу от Идлиба были жертвы: погибло трое людей, из них двое детей. 10 человек получили ранения.

Напомним, Израиль нанес удар по сирийскому порту в Латакии. В результате обстрела уничтожено несколько контейнеров. Удар был крайне высокоточным.