Російські літаки розбомбили околиці Ідліба у Сирії (фото, відео)

Винищувачі Су-34 завдали удару по об'єктах цивільної інфраструктури, а також по деяких селах. Є загиблі та поранені.

Російські літаки вдарили по районах біля міста Ідліб у Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення свідків обстрілів.

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Винищувачі скидали бомби на головну водопомпову станцію, яка обслуговує місто-мільйонник Ідліб. Також ударів було завдано по кількох містах біля Ідлібу.

За інформацією Inform Napalm, Росія застосувала винищувачі Су-34.

[ + – ] Відео удару

Внаслідок цього водопомпова станція вийшла з ладу, як заявили в міській службі водопостачання. Проте на момент написання новини у РФ або сирійській армії коментарів про те, проти кого були удари, не було. Будь-які атаки по мирних жителів заперечуються.

[ + – ] Наслідки удару по водонасосній станції Фото: Hindustan Times

"Руйнація громадянської інфраструктури, що триває, призведе лише до ще більших страждань мирних жителів. Необхідно припинити напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру", — заявив заступник регіонального координатора ООН з гуманітарних питань Марк Каттс у відповідь на обстріл.

За словами чиновника опозиційної адміністрації Абу Хазема Ідлібі, росіяни атакували тваринницькі та птахоферми, які розташовані біля кордону з Туреччиною в Баб-ель-Хава.

Він також додав, що серед інших цілей були села у південній частині провінції Ідліб, але інформації про постраждалих немає. При цьому на захід від Ідлібу були жертви: загинуло троє людей, із них двоє дітей. 10 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по сирійському порту в Латакії. Внаслідок обстрілу знищено кілька контейнерів. Удар був дуже високоточним.