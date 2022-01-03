Победителей не будет: лидеры пяти стран заявили о предотвращении ядерной войны

Лидеры Китая, РФ, Англии, США и Франции заверили, что их ядерное оружие "не нацелено друг на друга" или любое другое государство. При этом политики подчеркнули, что такое вооружение должно служить сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

Руководители Китайской Народной Республики, РФ, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и снижении стратегических рисков. Текст соглашения был обнародован пресс-службой Белого дома, а так же появился на сайте Кремля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении.

Применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, потому эти технологии, отмечают политики, должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

Также лидеры держав подчеркнули важность сохранения и соблюдения обоюдных соглашений и обязательств в сфере нераспространения вооружениями.

"Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, каждый политик подчеркнул намерение сохранять и укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

"Мы подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", — заявили руководители ядерных держав.

Страны — участницы ядерного клуба подчеркнули стремление работать со всеми государствами в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Дипломатические подходы, отмечают политики, позволят избежать военной конфронтации, укрепить стабильность и предсказуемость. Результатом будет повышение уровня взаимного понимания и доверия, что позволит остановить гонку вооружений.

Стоит отметить, что в заявлении лидеров стран указано, что все они обязуются учесть не только интересы друг друга, но и некие "озабоченности в области безопасности".

Ранее Фокус рассказывал о технологиях, способных пробить "ядерный щит". Гонка гиперзвуковых вооружений показала, что с появлением этой технологии традиционная и даже ядерная военная техника устаревает.

Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. На подобный шаг Москва может пойти из-за демократического пути развития Украины и курса на вступление в Евросоюз.