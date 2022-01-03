Переможців не буде: лідери п'яти країн заявили про запобігання ядерній війні

Лідери Китаю, РФ, Англії, США та Франції запевнили, що їхня ядерна зброя "не націлена одна на одну" або будь-яку іншу державу. При цьому політики наголосили, що таке озброєння має слугувати стримуванню агресії та запобіганню війні.

Керівники Китайської Народної Республіки, РФ, Великобританії, США та Франції виступили із спільною заявою про недопущення ядерної війни та зниження стратегічних ризиків. Текст угоди був оприлюднений прес-службою Білого дому, а також з'явився на сайті Кремля.

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"Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана", — йдеться у заяві.

Застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, тому ці технології, зазначають політики, повинні служити оборонним цілям, стримуванню агресії та запобіганню війні. Подальшому поширенню таких озброєнь слід запобігти.

Також лідери держав наголосили на важливості збереження та дотримання обопільних угод та зобов'язань у сфері нерозповсюдження озброєння.

"Ми зберігаємо прихильність до наших зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", — наголошується в повідомленні.

Крім того, кожен політик підкреслив намір зберігати та зміцнювати національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному застосуванню ядерних озброєнь.

"Ми підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну або на будь-яку іншу державу", — заявили керівники ядерних держав.

Країни — учасниці ядерного клубу наголосили на прагненні працювати з усіма державами у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови миру, вільного від ядерної зброї, без шкоди для будь-якої безпеки. Дипломатичні підходи, зазначають політики, дозволять уникнути військової конфронтації, зміцнити стабільність та передбачуваність. Результатом буде підвищення рівня взаємного розуміння та довіри, що дозволить зупинити гонку озброєнь.

Слід зазначити, що у заяві лідерів країн зазначено, що вони зобов'язуються врахувати не лише інтереси одне одного, а й певні "занепокоєння у сфері безпеки".

Раніше Фокус розповідав про технології, здатні пробити "ядерний щит". Перегони гіперзвукових озброєнь показали, що з появою цієї технології традиційна і навіть ядерна військова техніка застаріває.

Крім того, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. На такий крок Москва може піти через демократичний шлях розвитку України та курс на вступ до Євросоюзу.