Новые прицелы и усиленная броня: стали известны детали модернизации командирского Т-64 (фото)

Для Харьковского бронетанквого завода это первый подобный опыт модернизации. Мощности предприятия позволяют делать по 4 танка каждый месяц.

Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" раскрыло детали модернизации командирского танка Т-64БВК для ВСУ. Об этом сообщил директор предприятия Герман Сметанин газете "Урядовий кур'єр".

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Для бронетанкового завода подобная глубокая модернизация командирского танка является первым опытом. По словам Сметанина, ее предприятие могло сделать и раньше, но не было заказов от Минобороны. Оборонное ведомство заказало такие работы только в прошлом году, что позволило завершить модернизацию в ноябре 2021 года. Танк проходит испытания.

Как модернизировали танк Т-64БВК

[ + – ] Обновление танка затронуло почти все элементы Фото: Укроборонпром

Изменения затронули многие части танка. В первую очередь заменили советские радиостанции на три современных — две на ультракороткой волне и одну на короткой с дальностью действия до 500 км. Также установили энергоагрегат на 3 КВт для автономной работы аппаратуры.

[ + – ] Модернизацией Т-64 занимается Харьковский бронетанковый завод Фото: Укроборонпром

Система связи теперь совместима с любой другой бронетехникой. Также танк получил новые прицелы:

наблюдения и прицеливания 3 поколения — тепловизионный прицел ТПН1 ТПВ прибор наблюдения дневного и ночного видения мехвода ТВНЕ-4БУМ и для командира ТКН-3ВУМ аппаратура спутниковой навигации СН-4215.

В силу своей небольшой высоты в танке не было возможности наблюдать за полем боя. Теперь на танк установили камеру, позволяющую наблюдать за полем боя из укрытия высотой до 2,5 метра. Таким образом командир сможет не только следить за ходом боя, но и выходить на мишени, давать команды мехводу, а также наводчику.

Другие обновления танка:

командирская башня с пулеметом НСВТ 12-7 мм

дополнительное бронирование боеукладки

электронный щит мехвода

телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством задней полусферы

дополнительное бронирование топливных баков

кормовые противокумулятивные решетчатые экраны

По словам Сметанина, мощностей производства хватит для выпуска 4 танков ежемесячно.

Напомним, 30 ноября в "Укроборонпроме" показали модернизированный Т-64. Позднее 16 декабря в ВСУ передали партию Т-64 и БМП-1, которые прошли модернизацию и ремонт.