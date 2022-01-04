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Воєнний фокус

Нові приціли та посилена броня: стали відомі деталі модернізації командирського Т-64 (фото)

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Т-64БВК
Фото: Укроборонпром | Т-64БВК

Для Харківського бронетанкового заводу це перший подібний досвід модернізації. Потужності підприємства дозволяють робити по 4 танки щомісяця.

Держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" розкрило деталі модернізації командирського танка Т-64БВК для ЗСУ. Про це повідомив директор підприємства Герман Сметанін газеті "Урядовий кур'єр".

Для бронетанкового заводу така глибока модернізація командирського танка є першим досвідом. За словами Сметаніна, її підприємство могло зробити й раніше, але не було замовлень від Міноборони. Оборонне відомство замовило такі роботи лише минулого року, що дозволило завершити модернізацію в листопаді 2021 року. Танк проходить випробування.

Як модернізували танк Т-64БВК

модернізація т-64
Оновлення танка торкнулося майже всіх елементів
Фото: Укроборонпром

Зміни торкнулися багатьох частин танка. Насамперед замінили радянські радіостанції на три сучасні — дві на ультракороткій хвилі й одну на короткій із дальністю дії до 500 км. Також встановили енергоагрегат на 3 кВт для автономної роботи апаратури.

т-64
Модернізацією Т-64 займається Харківський бронетанковий завод
Фото: Укроборонпром

Система зв'язку тепер сумісна з будь-якою іншою бронетехнікою. Також танк отримав нові приціли:

  1. спостереження та прицілювання 3 покоління — тепловізійний приціл ТПН1 ТПВ
  2. прилад спостереження денного та нічного бачення механіка-водія ТВНЕ-4БУМ та для командира ТКН-3ВУМ
  3. апаратура супутникової навігації СН-4215

Через свою невелику висоту в танку не було можливості спостерігати за полем бою. Тепер на танк встановили камеру, що дає змогу спостерігати за полем бою з укриття висотою до 2,5 метра. Таким чином командир зможе не тільки стежити за ходом бою, але й виходити на мішені, давати команди мехводу, а також навіднику.

Інші оновлення танка:

  • командирська вежа з кулеметом НСВТ 12-7 мм
  • додаткове бронювання боєукладки
  • електронний щит мехвода
  • телевізійна система спостереження за навколишнім простором задньої півсфери
  • додаткове бронювання паливних баків
  • кормові протикумулятивні ґратчасті екрани

За словами Сметаніна, потужностей виробництва вистачить для випуску чотирьох танків щомісяця.

Нагадаємо, 30 листопада в "Укроборонпромі" показали модернізований Т-64. Пізніше 16 грудня в ЗСУ передали партію Т-64 та БМП-1, які пройшли модернізацію та ремонт.