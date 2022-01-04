Нові приціли та посилена броня: стали відомі деталі модернізації командирського Т-64 (фото)

Для Харківського бронетанкового заводу це перший подібний досвід модернізації. Потужності підприємства дозволяють робити по 4 танки щомісяця.

Держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" розкрило деталі модернізації командирського танка Т-64БВК для ЗСУ. Про це повідомив директор підприємства Герман Сметанін газеті "Урядовий кур'єр".

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Для бронетанкового заводу така глибока модернізація командирського танка є першим досвідом. За словами Сметаніна, її підприємство могло зробити й раніше, але не було замовлень від Міноборони. Оборонне відомство замовило такі роботи лише минулого року, що дозволило завершити модернізацію в листопаді 2021 року. Танк проходить випробування.

Як модернізували танк Т-64БВК

[ + – ] Оновлення танка торкнулося майже всіх елементів Фото: Укроборонпром

Зміни торкнулися багатьох частин танка. Насамперед замінили радянські радіостанції на три сучасні — дві на ультракороткій хвилі й одну на короткій із дальністю дії до 500 км. Також встановили енергоагрегат на 3 кВт для автономної роботи апаратури.

[ + – ] Модернізацією Т-64 займається Харківський бронетанковий завод Фото: Укроборонпром

Система зв'язку тепер сумісна з будь-якою іншою бронетехнікою. Також танк отримав нові приціли:

спостереження та прицілювання 3 покоління — тепловізійний приціл ТПН1 ТПВ прилад спостереження денного та нічного бачення механіка-водія ТВНЕ-4БУМ та для командира ТКН-3ВУМ апаратура супутникової навігації СН-4215

Через свою невелику висоту в танку не було можливості спостерігати за полем бою. Тепер на танк встановили камеру, що дає змогу спостерігати за полем бою з укриття висотою до 2,5 метра. Таким чином командир зможе не тільки стежити за ходом бою, але й виходити на мішені, давати команди мехводу, а також навіднику.

Інші оновлення танка:

командирська вежа з кулеметом НСВТ 12-7 мм

додаткове бронювання боєукладки

електронний щит мехвода

телевізійна система спостереження за навколишнім простором задньої півсфери

додаткове бронювання паливних баків

кормові протикумулятивні ґратчасті екрани

За словами Сметаніна, потужностей виробництва вистачить для випуску чотирьох танків щомісяця.

Нагадаємо, 30 листопада в "Укроборонпромі" показали модернізований Т-64. Пізніше 16 грудня в ЗСУ передали партію Т-64 та БМП-1, які пройшли модернізацію та ремонт.