Нові приціли та посилена броня: стали відомі деталі модернізації командирського Т-64 (фото)
Для Харківського бронетанкового заводу це перший подібний досвід модернізації. Потужності підприємства дозволяють робити по 4 танки щомісяця.
Держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" розкрило деталі модернізації командирського танка Т-64БВК для ЗСУ. Про це повідомив директор підприємства Герман Сметанін газеті "Урядовий кур'єр".
Для бронетанкового заводу така глибока модернізація командирського танка є першим досвідом. За словами Сметаніна, її підприємство могло зробити й раніше, але не було замовлень від Міноборони. Оборонне відомство замовило такі роботи лише минулого року, що дозволило завершити модернізацію в листопаді 2021 року. Танк проходить випробування.
Як модернізували танк Т-64БВК
Зміни торкнулися багатьох частин танка. Насамперед замінили радянські радіостанції на три сучасні — дві на ультракороткій хвилі й одну на короткій із дальністю дії до 500 км. Також встановили енергоагрегат на 3 кВт для автономної роботи апаратури.
Система зв'язку тепер сумісна з будь-якою іншою бронетехнікою. Також танк отримав нові приціли:
- спостереження та прицілювання 3 покоління — тепловізійний приціл ТПН1 ТПВ
- прилад спостереження денного та нічного бачення механіка-водія ТВНЕ-4БУМ та для командира ТКН-3ВУМ
- апаратура супутникової навігації СН-4215
Через свою невелику висоту в танку не було можливості спостерігати за полем бою. Тепер на танк встановили камеру, що дає змогу спостерігати за полем бою з укриття висотою до 2,5 метра. Таким чином командир зможе не тільки стежити за ходом бою, але й виходити на мішені, давати команди мехводу, а також навіднику.
Інші оновлення танка:
- командирська вежа з кулеметом НСВТ 12-7 мм
- додаткове бронювання боєукладки
- електронний щит мехвода
- телевізійна система спостереження за навколишнім простором задньої півсфери
- додаткове бронювання паливних баків
- кормові протикумулятивні ґратчасті екрани
За словами Сметаніна, потужностей виробництва вистачить для випуску чотирьох танків щомісяця.
Нагадаємо, 30 листопада в "Укроборонпромі" показали модернізований Т-64. Пізніше 16 грудня в ЗСУ передали партію Т-64 та БМП-1, які пройшли модернізацію та ремонт.