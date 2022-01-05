Большое дело: Турция представляет новый фрегат F142

Пока европейские судостроители жестко конкурируют между собой на рынке, который стал слишком мал, военное судостроение в Турции переживает бум.

Фокус перевел обзор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен новым военным судам Турции.

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Технологический рост Турции в военно-морском секторе означает, что портфолио верфей страны неуклонно расширяется и включает в себя проекты все более крупных, в том числе совершенно новых, кораблей. В 2021 году были представлены три типа вооруженных безэкипажных надводных кораблей (USV): серия ULAQ от ARES, NB57/RD09 от Aselsan и Sefine Shipyard и USV 15 от Dearsan. Безэкипажные корабли серии ULAQ могут быть вооружены противокорабельными ракетами, противолодочным оружием и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) большой дальности. Широкомасштабное применение этих USV в Эгейском море может изменить текущий военно-морской баланс в пользу Турции и взять на себя многие задачи, которые ранее выполнялись экипажными кораблями.

В силу своей новизны безэкипажные корабли, безусловно, привлекут наибольшее внимание. Тем не менее, проектирование более крупных военно-морских кораблей также указывает на продолжающуюся тенденцию модернизации и повышения возможностей оборонной промышленности Турции. Одним из таких проектов является F142 – крупный фрегат, впервые представленный компанией Dearsan в конце 2021 года. F142 – самый большой и тяжело вооруженный корабль, когда-либо спроектированный верфью Dearsan. Общая длина F142 составит 142 метра, максимальная ширина – 18,5 метров, а водоизмещение – 5500 тонн. Для сравнения, предыдущий крупнейший проект компании Dearsan имел длину всего 92 метра и водоизмещение 1 600 тонн.

Самой грозной системой вооружения F142 является 32-элементная система вертикального пуска (VLS), способная запускать ракеты класса "земля-воздух" (SAM) VL MICA дальностью 20 км. На борту также установлены две системы запуска торпед, которые могут использоваться для стрельбы торпедами по подводным лодкам, обнаруженным собственным гидролокатором F142 или бортовым вертолетом противолодочной обороны (ASW). Для ближней обороны имеются две расположенные в носовой и кормовой частях 35-мм системы оружия ближнего боя (CIWS) Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, два 12,7-мм дистанционно управляемых боевых модуля (RWS) и шесть систем запуска дипольных отражателей. Носовое вооружение включает в себя 76-мм орудие Super Rapid или 76-мм орудие турецкого производства.

F142 также может похвастаться 16 противокорабельными ракетами (ПКР) – вероятно, это будут местные ПКР Atmaca или иностранные аналоги, в зависимости от требований заказчика. Единственный фактор, ограничивающий использование ПКР, – это способность корабля обнаруживать цели, поэтому особое внимание уделили соответствующим радиолокационным системам. На F142 они представлены множеством радаров, предназначенных для активного обнаружения и отслеживания многочисленных целей на больших расстояниях (включая радар AESA), а также рядом систем ЭО/ИК. Также имеется мощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) итальянской компании Elettronica для проведения оборонительных операций РЭБ.

Построив шестнадцать патрульных катеров класса Tuzla для ВМС Турции с 2010 по 2014 год, верфь Dearsan (в совместном предприятии с верфью Gülhan) с начала 2010-х получила ряд контрактов от Туркменистана на оснащение Государственной пограничной службы (Береговой охраны) и ВМС страны. К настоящему времени ВМС получили не менее 29 кораблей, включая один корвет, десять патрульных катеров и шесть быстроходных ударных кораблей. В ноябре 2021 года стало известно, что Dearsan заключила контракт на поставку двух 76-метровых OPV 76 для ВМС Нигерии, опередив верфи Израиля, Нидерландов, Китая и Сингапура.

На сегодня самым крупным фактически реализованным военно-морским проектом компании Dearsan стал корвет Deniz Han длиной 92 метра (обозначение: Corvette C92), первый из двух корветов класса Turkmen, которые будут построены для ВМС Туркменистана. Deniz Han – самый тяжело вооруженный корабль на Каспийском море, имеющий на вооружении 76-мм главное орудие Oto Melara, восемь противокорабельных ракет Otomat Mk 2 Block IV дальностью 200 км, шестнадцать 20-км ракет класса "воздух-воздух" VL MICA, ракетную установку ПЛО Roketsan, 35-мм систему ближнего боя Aselsan Gökdeniz и четыре 25-мм и 12,7-мм системы дистанционного вооружения. На корабле также установлен тот же комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оснащен проект F142.

[ + – ] Корвет Deniz Han ВМС Туркменистана.

Хотя класс катеров Tuzla хорошо зарекомендовал себя на службе в турецком флоте, F142 был разработан слишком поздно для участия в тендере на будущий фрегат Турции. В итоге его выиграла компания STM в середине 2010-х годов. Получившийся в результате проект известен как класс İstif (иногда также называемый классом Istanbul), который также оснащен шестнадцатью противокорабельными ракетами. Флагман класса, TCG İstanbul, был спущен на воду в январе 2021 года, а тендер на строительство еще трех кораблей должен пройти в начале 2022 года.

Большинство военно-морских проектов компании Dearsan разработаны специально для экспорта. F142 вряд ли был ориентирован на требования конкретной страны, но среди государств, заинтересованных в проекте фрегата, — Индонезия, Малайзия, Марокко и ряд стран Южной Америки. В конце декабря 2021 года STM уже предложила Колумбии свой проект фрегата CF3500 на базе корвета класса Ada, прокладывая Турции путь на военно-морской рынок Южной Америки.

[ + – ] Грядущий фрегат класса İstif ВМС Турции. Этот класс вооружен 16-ю противокорабельными ракетами Atmaca, 16 ракетами класса "земля-воздух" и одной системой ближнего боя CIWS вместо двух на F142.

За каких-то десять лет турецкие военно-морские верфи разработали впечатляющее количество проектов почти всех классов кораблей. К этим судам прилагается множество современных систем вооружения, радаров и датчиков. Вскоре турецким верфям вообще не понадобится иностранное вооружение для экспортных кораблей. В случае Dearsan это касается недавно представленной серии безэкипажных кораблей, 33-метровой легкой подводной лодки, а также надводных кораблей, в том числе корветов класса Turkmen и фрегата F142. Высока вероятность, что вскоре Турция выйдет на совершенно новые рынки в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.