Велика справа: Туреччина представляє новий фрегат F142

Поки європейські суднобудівники жорстко конкурують між собою на ринку, який став замалим, військове суднобудування в Туреччині переживає бум.

Фокус переклав огляд аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвяченого новим військовим судам Туреччини.

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Технологічне зростання Туреччини у військово-морському секторі означає, що портфоліо верфей країни неухильно розширюється і враховує проєкти все більших, зокрема абсолютно нових, кораблів. У 2021 році були представлені три типи озброєних безекіпажних надводних кораблів (USV): серія ULAQ від ARES, NB57/RD09 від Aselsan і Sefine Shipyard та USV 15 від Dearsan. Безекіпажні кораблі серії ULAQ можуть бути озброєні протикорабельними ракетами, протичовновою зброєю та протитанковими керованими ракетами (ПТУР) великої дальності. Широкомасштабне застосування цих USV в Егейському морі може змінити поточний військово-морський баланс на користь Туреччини та взяти на себе багато завдань, які раніше здійснювали екіпажні кораблі.

Через свою новизну безекіпажні кораблі, безумовно, привернуть найбільшу увагу. Тим не менш, проєктування більших військово-морських кораблів також вказує на тенденцію модернізації і підвищення можливостей оборонної промисловості Туреччини. Одним із таких проєктів є F142 — великий фрегат, уперше представлений компанією Dearsan наприкінці 2021 року. F142 — найбільший і найтяжче озброєний корабель, колись спроєктований верф'ю Dearsan. Загальна довжина F142 складе 142 метри, максимальна ширина — 18,5 метрів, а водотоннажність — 5 500 тонн. Для порівняння, попередній найбільший проєкт компанії Dearsan мав довжину всього 92 метри та водотоннажність 1 600 тонн.

Найгрізнішою системою озброєння F142 є 32-елементна система вертикального пуску (VLS), здатна запускати ракети класу "земля-повітря" (SAM) VL MICA дальністю 20 км. На борту також встановлені дві системи запуску торпед, які можуть використовуватися для стрільби торпедами підводними човнами, виявленим власним гідролокатором F142 або бортовим вертольотом протичовнової оборони (ASW). Для ближньої оборони є дві розташовані в носовій і кормовій частинах 35-мм системи зброї ближнього бою (CIWS) Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, два 12,7-мм дистанційно керовані бойові модулі (RWS) і шість систем запуску дипольних відбивачів. Носове озброєння враховує 76-мм зброю Super Rapid або 76-мм зброю турецького виробництва.

F142 також може похвалитися 16 протикорабельними ракетами (ПКР) — можливо, це будуть місцеві ПКР Atmaca або іноземні аналоги, залежно від вимог замовника. Єдиний фактор, що обмежує використання ПКР, — це здатність корабля фіксувати цілі, тому особливу увагу приділили відповідним системам радіолокації. На F142 вони представлені безліччю радарів, призначених для активного виявлення та відстеження численних цілей на великих відстанях (враховуючи радар AESA), а також систем ЕО/ІК. Також є потужний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) італійської компанії Elettronica для проведення оборонних операцій РЕБ.

Побудувавши шістнадцять патрульних катерів класу Tuzla для ВМС Туреччини з 2010 по 2014 рік, верф Dearsan (у спільному підприємстві з верф'ю Gülhan) з початку 2010-х отримала низку контрактів від Туркменістану на оснащення Державної прикордонної служби (Берегової охорони). На сьогодні ВМС отримали не менше 29 кораблів, враховуючи один корвет, десять патрульних катерів і шість швидкохідних ударних кораблів. У листопаді 2021 року стало відомо, що Dearsan уклала контракт на постачання двох 76-метрових OPV 76 для ВМС Нігерії, випередивши верфі Ізраїлю, Нідерландів, Китаю і Сінгапуру.

Сьогодні найбільшим фактично реалізованим військово-морським проєктом компанії Dearsan став корвет Deniz Han довжиною 92 метри (позначення: Corvette C92), перший з двох корветів класу Turkmen, які будуть побудовані для ВМС Туркменістану. Deniz Han — найважче озброєний корабель на Каспійському морі, що має на озброєнні 76-мм головну зброю Oto Melara, вісім протикорабельних ракет Otomat Mk 2 Block IV дальністю 200 км, шістнадцять 20-км ракет класу "повітря-повітря" VL MICA, ПЧО Roketsan, 35-мм систему ближнього бою Aselsan Gökdeniz і чотири 25-мм та 12,7-мм системи дистанційного озброєння. На кораблі також встановлено той самий комплекс радіоелектронної боротьби, яким оснащено проєкт F142.

[ + – ] Корвет Deniz Han ВМС Туркменістану

Хоча клас катерів Tuzla добре зарекомендував себе на службі в турецькому флоті, F142 був розроблений надто пізно для участі в тендері на майбутній фрегат Туреччини. Зрештою його виграла компанія STM у середині 2010-х років. Проєкт, що вийшов унаслідок, відомий як клас İstif (іноді також званий класом Istanbul), який також оснащений шістнадцятьма протикорабельними ракетами. Флагман класу, TCG İstanbul, був спущений на воду в січні 2021 року, а тендер на будівництво ще трьох кораблів має відбутися на початку 2022 року.

Більшість військово-морських проєктів компанії Dearsan розроблено спеціально для експорту. F142 навряд чи був орієнтований на вимоги конкретної країни, але серед держав, зацікавлених у проєкті фрегата, — Індонезія, Малайзія, Марокко та низка країн Південної Америки. Наприкінці грудня 2021 STM уже запропонувала Колумбії свій проєкт фрегата CF3500 на базі корвета класу Ada, прокладаючи Туреччині шлях на військово-морський ринок Південної Америки.

[ + – ] Прийдешній фрегат класу İstif ВМС Туреччини. Цей клас озброєний 16-ма протикорабельними ракетами Atmaca, 16-ма ракетами класу "земля-повітря" та однією системою ближнього бою CIWS замість двох на F142.

За якихось десять років турецькі військово-морські верфі розробили разючу кількість проєктів майже всіх класів кораблів. До цих судів додається безліч сучасних систем озброєння, радарів і датчиків. Незабаром турецьким верфям взагалі не знадобиться іноземне озброєння для експортних кораблів. У випадку Dearsan це стосується нещодавно представленої серії безекіпажних кораблів, 33-метрового легкого підводного човна, а також надводних кораблів, зокрема корветів класу Turkmen і фрегата F142. Висока ймовірність, що незабаром Туреччина вийде на нові ринки в Європі, Південній Америці та Південно-Східній Азії.