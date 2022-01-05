Нацбанк Перу заблокировал все выплаты "Антонову" за строительство самолета Ан-178

Украина нанимает одну из крупнейших юридических компаний Перу, чтобы проанализировать все условия контракта и правомерность действий перуанского МВД. Наша страна надеется решить все без обращения в суд.

Национальный банк Перу Banco de la Nación отказался принимать банковское соглашение от немецкого банка DZ Bank AG для выплат "Спецтехноэкспорту" за строительство самолета Ан-178-100Р. Об этом сообщает испанское издание infodefensa.com.

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Банковское соглашение от немецкого банка должно было покрыть всю стоимость контракта Ан-178 на сумму почти 64 млн долларов. Теперь Украина полностью лишена возможности получить от МВД Перу средства за производства самолета по контракту 2019 года. Строительство борта проходило за оборотные средства "Антонова", а контракт подписывался через посредничество спецэкспортера "Спецтехноэкспорт".

По информации издания, "Сцецтехноэкспорт" направил в МВД Перу 86 писем, чтобы попытаться решить ситуацию отсутствия платежей. Согласно подписанному контракту, перуанское министерство внутренних дел должно было предоставить аванс и регулярно оплачивать строительство самолета. Авансовые средства Украина должна была возвращать через Нацбанк Перу, который должен был определить банк-подрядчик.

Как пишет Defense Express, посредник между Нацбанком Перу и Украиной нужен был из-за невозможности прямого сотрудничества без привлечения к процессу первоклассных банков-посредников. Украинские банки не принимают банковские гарантии без заставы денежных средств.

DZ Bank был выбран перуанцами для выпуска банковских гарантий вместе с ЕБРР. Однако Нацбанк Перу дважды отказывал в выпуске банковской гарантии для МВД Перу.

В "Спецтехноэкспорте" считают, что отказ перуанских банков связан с действиями конкурентов. Они используют все средства для влияния на Перу и дискредитации Украины и производителей. Для отстаивания своих прав Украина наняла юридическую компанию, которая входит в ТОП-3 самых влиятельных компаний в Перу. Они будут анализировать контракт и правомерность действий МВД Перу. Украина инициирует процедуру досудебного регулирования спора с Перу.

Напомним, в Перу направили письмо в "Спецтехноэкспорт" с планами ввести штрафные санкции против Украины из-за срыва поставок Ан-178 для МВД. В ответ "Спецтехноэкспорт" заявил, что контракт продолжают выполнять несмотря на отсутствие выплат Перу.