Нацбанк Перу заблокував усі виплати "Антонову" за будівництво літака Ан-178

Україна наймає одну з найбільших юридичних компаній Перу, щоб проаналізувати всі умови контракту та правомірність дій перуанського МВС. Наша країна сподівається вирішити все без звернення до суду.

Національний банк Перу Banco de la Nación відмовився приймати банківську угоду від німецького банку DZ Bank AG для виплат "Спецтехноекспорту" за будівництво літака Ан-178-100Р. Про це повідомляє іспанське видання "infodefensa.com".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Банківська угода від німецького банку мала покрити всю вартість контракту Ан-178 на суму майже 64 млн доларів. Тепер Україна повністю позбавлена можливості отримати від МВС Перу кошти на виробництво літака за контрактом 2019 року. Будівництво борту проходило за обігові кошти "Антонова", а контракт підписувався через посередництво спецекспортера "Спецтехноекспорт".

За інформацією видання, "Сцецтехноекспорт" надіслав МВС Перу 86 листів, щоб спробувати вирішити ситуацію щодо відсутності платежів. Згідно з підписаним контрактом, перуанське міністерство внутрішніх справ мало надати аванс і регулярно оплачувати будівництво літака. Авансові кошти Україна мала повертати через Нацбанк Перу, який мав визначити банк-підрядник.

Як пише Defense Express, посередник між Нацбанком Перу й Україною був потрібен через неможливість прямої співпраці без залучення до процесу першокласних банків-посередників. Українські банки не приймають банківські гарантії без застави коштів.

DZ Bank було обрано перуанцями для випуску банківських гарантій разом з ЄБРР. Проте, Нацбанк Перу двічі відмовляв у випуску банківської гарантії для МВС Перу.

У "Спецтехноекспорті" вважають, що відмова перуанських банків пов'язана з діями конкурентів. Вони використовують усі засоби для впливу на Перу та дискредитації України та виробників. Для відстоювання своїх прав Україна найняла юридичну компанію, яка входить у ТОП-3 найвпливовіших компаній у Перу. Вони аналізуватимуть договір і правомірність дій МВС Перу. Україна ініціює процедуру досудового регулювання спору з Перу.

Нагадаємо, в Перу надіслали лист у "Спецтехноекспорт" із планами ввести штрафні санкції проти України через зрив постачань Ан-178 для МВС. У відповідь "Спецтехноекспорт" заявив, що контракт продовжують виконувати незважаючи на відсутність виплат Перу.