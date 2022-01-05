Гражданина Чехии осудили на 21 год за участие в военных действиях против Украины (фото)

Мартин Сукуп, по данным обвинения, участвовал в боях за Краматорск и Горловку. Доказательством стали публикации в СМИ и посты осужденного в соцсетях.

Приазовский городской суд заочно осудил гражданина Чехии Мартина Сукупа на 21 год лишения свободы за участие в военных действиях на стороне оккупантов. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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По информации издания, 49-летний Мартин Сукуп принял участие в боях за Краматорск и Горловку на стороне российско-оккупационных формирований. В суде установили, что есть множество доказательств участия Сукупа в боевых действиях. В подтверждение этому есть не только в публикациях украинских СМИ, но и деятельность самого осужденного в социальных сетях.

[ + – ] Мартин Сукуп воюет на Донбассе с 2014 года

Мартин Сукуп является экс-военным армии Чехии. Свои командирские навыки он применил на востоке Украины. На стороне врага оккупант выступает с 2014 года. По информации обвинения, с 2014 по 2018 года был командиром танковой роты, а с 2018 года стал командиром артиллерийской батареи.

Отмечается, что адвокат Сукупа обжаловал приговор. Клара Тврда считает, что вина не может быть доказана лишь на основе статей в СМИ или публикаций подзащитного в соцсетях. Они могли быть искаженными, преувеличенными или неправильно понятыми.

Добавим, что по состоянию на 2019 год Чехия вела расследования против 20 своих граждан за участие в российско-украинской войне на стороне агрессора.

Напомним, 8 сентября в Чехии осудили гражданина Лукаша Новачека за участие в войне на стороне оккупационных формирований. Он будет сидеть в тюрьме 20 лет.

Фокус разбирался, как чехов вербуют в боевики для оккупационных формирований РФ на Донбассе.