Громадянина Чехії засудили до 21 року за участь у військових діях проти України (фото)

Мартін Сукуп, за даними звинувачення, брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку. Доказом стали публікації у ЗМІ та дописи засудженого в соцмережах.

Приазовський міський суд заочно засудив громадянина Чехії Мартіна Сукупа на 21 рік ув'язнення за участь у військових діях на боці окупантів. Про це повідомляє чеське видання.

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За інформацією видання, 49-річний Мартін Сукуп взяв участь у боях за Краматорськ і Горлівку на боці російсько-окупаційних формувань. У суді встановили, що є безліч доказів участі Сукупа в бойових діях. На підтвердження цього є не лише в публікаціях українських ЗМІ, а й діяльність власне засудженого в соціальних мережах.

[ + – ] Мартін Сукуп воює на Донбасі з 2014 року

Мартін Сукуп є ексвійськовим армії Чехії. Свої командирські навички він застосував на сході України. На боці ворога окупант виступає з 2014 року. За інформацією звинувачення, з 2014 до 2018 року був командиром танкової роти, а з 2018 року став командиром артилерійської батареї.

Зазначається, що адвокат Сукупа оскаржив вирок. Клара Тврда вважає, що вина не може бути доведена лише на основі статей у ЗМІ чи публікацій підзахисного у соцмережах. Вони могли бути спотвореними, перебільшеними чи неправильно зрозумілими.

Додамо, що станом на 2019 рік Чехія вела розслідування проти 20 своїх громадян за участь у російсько-українській війні на боці агресора.

Нагадаємо, 8 вересня у Чехії засудили громадянина Лукаша Новачека за участь у війні на боці окупаційних формувань. Він сидітиме у в'язниці 20 років.

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