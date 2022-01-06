Президент Казахстана поручил создать следственную группу для выявление причин протестов

По поручению Токаева, в стране создадут комиссию для оценки ущерба от акций, а также приведут все силовые структуры к повышенной боеготовности.

Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу, которая призвана привлечь всех виновных в акциях протеста к ответственности, а также выявить их причины. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

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Казахстанский президент поручил выполнить ряд мер для "стабилизации" ситуации в стране. В частности, будет создана комиссия для выявления причин протестов. Отдельно будет создана группа для оценок суммы ущерба, причиненного в результате беспорядков. Она же займется восстановлением всех объектов.

Также будут приняты меры по защите дипломатических представительств и субъектов иностранных инвестиций. Министерство иностранных дел должно поддерживать постоянные связи с международными организациями и другими странами для решения "текущих вопросов сотрудничества".

Коммунальным службам поручено принять меры по оказанию господдержки пострадавшим от действий мародеров в Алмате и других регионах, а также обеспечить восстановление работы банков после стабилизации ситуации.

Вооруженные силы и все другие силовые структуры приводятся к повышенной боеготовности.

"Осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих", — указывается в поручениях президента.

Акиматы на местах должны оказать помощь семьям погибшим силовиков.

Напомним, российские десантники прибыли в Казахстан в составе "миротворческих сил" ОДКБ. О военной помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также в Алмате началась "зачистка" города силовиками. В городе выключили телефонную связь, интернет и закрыли банки.