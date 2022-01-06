Президент Казахстану доручив створити слідчу групу для виявлення причин протесту

За дорученням Токаєва, у країні створять комісію для оцінки збитків від акцій, а також приведуть усі силові структури до підвищеної боєздатності.

Касим-Жомарт Токаєв доручив створити слідчу групу, яка покликана притягти всіх винних до акцій протесту до відповідальності, а також виявити їх причини. Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

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Казахстанський президент доручив виконати низку заходів для "стабілізації" ситуації у країні. Зокрема, буде створено комісію для виявлення причин протестів. Окремо буде створено групу для оцінок суми збитків, заподіяних унаслідок заворушень. Вона ж займеться відновленням усіх об'єктів.

Також будуть вжиті заходи щодо захисту дипломатичних представництв і суб'єктів іноземних інвестицій. Міністерство закордонних справ має підтримувати постійні зв'язки з міжнародними організаціями й іншими країнами для вирішення поточних питань співпраці.

Комунальним службам доручено вжити заходів щодо надання держпідтримки постраждалим від дій мародерів в Алматі й інших регіонах, а також забезпечити відновлення роботи банків після стабілізації ситуації.

Збройні сили й інші силові структури призводять до підвищеної боєготовності.

"Здійснити заходи щодо підвищення бойової готовності й оснащеності, підтримки морального духу військовослужбовців", — зазначається в дорученнях президента.

Акімати на місцях мають надати допомогу сім'ям загиблих силовиків.

Нагадаємо, російські десантники прибули до Казахстану в складі "миротворчих сил" ОДКБ. Про військову допомогу попросив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Також в Алматі розпочалася "зачистка" міста силовиками. У місті вимкнули телефонний зв'язок, інтернет і закрили банки.