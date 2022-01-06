Украинские военные провели учения на админгранице с оккупированным Крымом (фото)
Гранатометчики, которые выполняют боевые задачи рядом с полуостровом, проходят практическое обучение сценариев применения противотанковых гранатометов.
На полигонах в Херсонской области украинские гранатометчики провели мероприятия по подготовке гранатометных подразделений. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.
Бойцы ВСУ на практике отработали различные огневые упражнения из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Военные выполняют боевые задачи на админгранице с временно оккупированным Крымом.
По словам командующего объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военные:
- учатся вести разведку целей
- выбирать и обустраивать огневые позиции
- отрабатывают тактику стрельбы из нескольких гранатометов по одной цели
Напомним, украинские Военно-морские силы провели совместные учения с французским фрегатом Auvergne. Цель маневров заключалась в поддержании безопасности Черноморского региона.
2 декабря артиллеристы провели учения на админгранице с Крымом, чтобы повысить свой уровень подготовки для возможного отражения атаки десанта условного врага.