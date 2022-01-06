Украинские военные провели учения на админгранице с оккупированным Крымом (фото)

Гранатометчики, которые выполняют боевые задачи рядом с полуостровом, проходят практическое обучение сценариев применения противотанковых гранатометов.

На полигонах в Херсонской области украинские гранатометчики провели мероприятия по подготовке гранатометных подразделений. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

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Бойцы ВСУ на практике отработали различные огневые упражнения из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Военные выполняют боевые задачи на админгранице с временно оккупированным Крымом.

По словам командующего объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военные:

учатся вести разведку целей

выбирать и обустраивать огневые позиции

отрабатывают тактику стрельбы из нескольких гранатометов по одной цели

Фото: Штаб ООС

Напомним, украинские Военно-морские силы провели совместные учения с французским фрегатом Auvergne. Цель маневров заключалась в поддержании безопасности Черноморского региона.

2 декабря артиллеристы провели учения на админгранице с Крымом, чтобы повысить свой уровень подготовки для возможного отражения атаки десанта условного врага.