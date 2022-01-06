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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные провели учения на админгранице с оккупированным Крымом (фото)

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учения на адмигранице с крымом
Фото: Штаб ООС | Украинские военные отрабатывают различные сценарии на практике

Гранатометчики, которые выполняют боевые задачи рядом с полуостровом, проходят практическое обучение сценариев применения противотанковых гранатометов.

На полигонах в Херсонской области украинские гранатометчики провели мероприятия по подготовке гранатометных подразделений. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.

Бойцы ВСУ на практике отработали различные огневые упражнения из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Военные выполняют боевые задачи на админгранице с временно оккупированным Крымом.

учения всу рядом с крымом

По словам командующего объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военные:

  • учатся вести разведку целей
  • выбирать и обустраивать огневые позиции
  • отрабатывают тактику стрельбы из нескольких гранатометов по одной цели
учения всу
Фото: Штаб ООС

Напомним, украинские Военно-морские силы провели совместные учения с французским фрегатом Auvergne. Цель маневров заключалась в поддержании безопасности Черноморского региона.

2 декабря артиллеристы провели учения на админгранице с Крымом, чтобы повысить свой уровень подготовки для возможного отражения атаки десанта условного врага.