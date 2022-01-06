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Українські військові провели навчання на адмінкордоні з окупованим Кримом (фото)

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навчання на адміграниці з кримом
Фото: Штаб ООС | Українські військові відпрацьовують різні сценарії на практиці

Гранатометники, які виконують бойові завдання поруч із півостровом, проходять практичне навчання сценаріїв застосування протитанкових гранатометів.

На полігонах у Херсонській області українські гранатометники провели заходи щодо підготовки гранатометних підрозділів. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України.

Бійці ЗСУ на практиці відпрацювали різні вогневі вправи зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Військові виконують бойові завдання на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

навчання всі поруч з кримом

За словами командувача об'єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час польових занять військові:

  • вчаться вести розвідку цілей;
  • обирати й облаштовувати вогневі позиції;
  • відпрацьовують тактику стрільби з кількох гранатометів з однієї цілі.
вчення все
Фото: Штаб ООС

Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели спільні навчання із французьким фрегатом Auvergne. Мета маневрів полягала в підтримці безпеки Чорноморського регіону.

2 грудня артилеристи провели навчання на адмінкордоні з Кримом, щоб підвищити свій рівень підготовки для можливого відображення атаки десанту умовного ворога.