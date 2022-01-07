Отряд Дельта. Как устроено лучшее подразделение коммандос армии США Delta Force

Чтобы попасть на курс подготовки оперативников (OTC), новобранцы "Дельты" должны обладать многолетним опытом, квалификацией парашютиста, допуском к секретным данным и незапятнанной дисциплинарной историей.

Фокус перевел текст Себастьена Роблина об одном из самых элитных подразделений США.

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Сколько мучений готов пережить человек ради престижной работы? Учитывая, что на каждую вакансию в США подается в среднем 250 резюме, можно предположить, что немало.

Но есть разница между написанием бесконечных резюме и бегом на 65 км ночью по неровной лесной тропе с рюкзаком весом в пятьдесят килограммов, причем вес увеличивается после каждого этапа пути.

А чтобы попасть в число претендентов на эту вакансию, нужно сначала научиться по своей воле выпрыгивать из вполне исправного самолета.

Разумеется, речь идет о процессе приема в лучшее подразделение коммандос армии США.

Эрик Хани описал опыт одного из дальних походов в своей книге Inside Delta Force:

"К этому моменту я прошел чуть больше 48 км, но впереди оставалось еще более тридцати. Мне становилось все труднее рассчитывать скорость в уме. Мои руки покалывало от того, что лямки рюкзака врезались в плечи, пережимая нервы и артерии и ограничивая приток крови к рукам.

Я сгорбился под тяжестью рюкзака. Было ощущение, что я тащу за собой поезд, а ноги болели до самых колен. Это была не просто боль: как будто меня привязали к стойке и кто-то лупил битой по ступням. Я попытался подсчитать, сколько джоулей энергии поглотили мои ноги за сегодняшний день, но мне пришлось отказаться от этой попытки. Я знал только, что накопленный тоннаж всех этих тысяч шагов был огромен. И дальше будет только хуже".

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Оперативное подразделение войск специального назначения "Дельта" – или Delta Force – по-прежнему в равной степени окутан официальной тайной и народной легендой.

Формально являясь элитным контртеррористическим подразделением специального назначения, Delta Force участвовала практически в каждой крупной военной операции США с 1980-х годов – будь то попытка спасти политических заключенных из тюрьмы сурового режима в Гренаде, схватить панамского силача Мануэля Норьегу, охота за ракетами Scud в тылу Ирака, сражения с сомалийскими полевыми командирами, убийства лидеров ИГИЛ и даже помощь мексиканским морским пехотинцам в смертельной перестрелке, в результате которой был схвачен наркобарон "Эль Чапо".

Можно только догадываться о миссиях, которые остаются засекреченными.

[ + – ] Боец отряда "Дельта" в гражданской одежде в качестве телохранителя. 1991 год. Фото: Staff Sergeant Dean W. Wagner

Правительство США ритуально отрицает существование подразделения, несмотря на то, что его структура и альтернативные названия (одно из распространенных – "Группа боевого применения", CAG) достаточно хорошо задокументированы в книгах бывших членов подразделения, а его подвиги воспеты в таких фильмах, как "Черный ястреб" (Black Hawk Down) и телесериале "Отряд" (The Unit).

"Дельта" была основана полковником Чарльзом Беквитом, который в 1960-х годах служил по обмену офицером в британской Особой воздушной службе (SAS) во время ее изнурительной, но успешной кампании против партизан-коммунистов в Малайзии.

Беквит был крепким орешком. Во время командования отрядом SAS в джунглях он чуть не умер от бактериальной инфекции. Затем, командуя "Зелеными беретами" во Вьетнаме, он был ранен пулей 50-го калибра и выжил после того, как его отнесли к категории погибших.

Весь этот опыт уроженец Джорджии применил в разработке своего изнурительного "Q-Course" – курса подготовки "Зеленых беретов", используемого по сегодняшний день.

[ + – ] Бойцы "Дельты" в фильме Black Hawk Down

Беквит был убежден, что армии необходимо еще более элитное боевое подразделение, обладающее психической и физической стойкостью для самостоятельных действий в полевых условиях в течение длительного времени. Кроме того, он подчеркивал, что это подразделение должно состоять только из опытных офицеров и сержантов (NCO), которые уже доказали свои навыки в полевых условиях.

В основе конкурентного режима обучения в подразделении "Дельта" по-прежнему лежит концепция Беквита. Чтобы попасть на курс подготовки оперативников (OTC), новобранцы "Дельты" должны обладать многолетним опытом, квалификацией парашютиста, допуском к секретным данным и незапятнанной дисциплинарной историей.

На практике эти требования означают, что три четверти новобранцев "Дельты" набираются из двух основных подразделений специальных операций армии: 75-го полка рейнджеров, который часто участвует в масштабных операциях в тылу врага, и "Зеленых беретов", которые специализируются на внедрении в местные силы, их обучении и руководстве ими в зарубежных странах.

На курсах подготовки оперативников большое внимание уделяется отработке навыков меткой стрельбы, особенно в условиях спасения заложников. Несколько объектов используются исключительно для отработки сценариев освобождения заложников в реалистичной обстановке – от больших гражданских зданий до авиалайнеров и военных кораблей.

Новобранцы "Дельты" также проходят обучение методам разрушения, взлома замков и даже изготовления бомб. Оперативники ЦРУ обучают их шпионажу: от слежки за интересующими лицами до передачи разведданных через "мертвые зоны" и даже агрессивному "тактическому вождению" — да, такому, которое вы могли видеть разве что в фантастических фильмах.

Лишь немногим из прошедших отбор для OTC удается завершить курс.

Очевидно, что редкому человеку хватит физической выносливости, умственной гибкости и амбиций, чтобы сначала пройти отбор, а затем закончить шестимесячный курс подготовки оперативников.

Но у экстремального режима подготовки есть отрезвляющий подтекст: исторически силы "Дельты" чаще всего привлекались для выполнения миссий с высоким риском провала.

[ + – ] U.S. Army Special Forces｜The Unit - Fired up

Операция "Орлиный коготь", единственная миссия "Дельты" под руководством Беквита, была попыткой спасти заложников в посольстве США в Иране в 1979 году. Она закончилась пожаром еще до столкновения с вражескими силами: один из вертолетов врезался в танкер для дозаправки, в результате чего погибли восемь человек.

В октябре 1993 года снайперы "Дельты" Рэнди Шугарт и Гэри Гордон спрыгнули с кружащего вертолета, настояв на том, что им необходимо спуститься на землю и спасти разбившегося пилота армейского вертолета Майкла Дюранта от озверевшей толпы на улицах Могадишо в Сомали. Оба были убиты несколько минут спустя. В боях, длившихся целый день и унесших жизни около тысячи человек, погибли еще три оперативника "Дельты".

В первые годы поисков бен Ладена оперативники "Дельты" действовали в Афганистане – однажды они пришли на помощь президенту Афганистана Хамиду Карзаю после того, как его чуть не убило бомбой с лазерным наведением. Кроме того, проводились более скрытные операции в Пакистане и индийской провинции Кашмир. Они также участвовали в многочисленных рейдах во время вторжения в Ирак и последовавшего за ним длительного конфликта с повстанцами. После завершения американской миссии в Ираке в 2009 году газета Washington Post сообщила, что примерно половина всех оперативников "Дельты" в Ираке получили "Пурпурные сердца" за боевые ранения.

[ + – ] Оперативники "Дельты" в Афганистане замаскированные под талибов.

В этом контексте становится ясно, что жестокий процесс отбора и подготовки в подразделении вызван не культом физической силы: подготовка призвана выявить людей, обладающих физическими возможностями и мотивацией для постоянного выполнения опасных заданий, которые иногда оказываются невыполнимыми.

Об авторе

Себастьен Роблин пишет о технических, исторических и политических аспектах международной безопасности и конфликтов для The National Interest, NBC News, Forbes.com и War is Boring. Получил степень магистра в Джорджтаунском университете, служил в Корпусе мира в Китае.