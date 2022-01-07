Загін Дельта. Як влаштовано найкращий підрозділ команди армії США Delta Force

Щоб потрапити на курс підготовки оперативників (OTC), новобранці "Дельти" повинні мати багаторічний досвід, кваліфікацію парашутиста, допуск до секретних даних і чисту дисциплінарну історію.

Фокус переклав текст Себастієна Робліна про один із найелітніших підрозділів США.

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Скільки мук готова пережити людина заради престижної роботи? Зважаючи на те, що на кожну вакансію в США подається в середньому 250 резюме, можна припустити, що чимало.

Але є різниця між написанням нескінченних резюме та бігом на 65 км уночі по нерівній лісовій стежці з рюкзаком вагою п'ятдесят кілограмів, причому вага збільшується після кожного етапу шляху.

А щоб потрапити до числа претендентів на цю вакансію, потрібно спочатку навчитися по своїй волі вистрибувати з цілком справного літака.

Зрозуміло, йдеться про процес прийому до кращого підрозділу командос армії США.

Ерік Хані описав досвід одного з далеких походів у своїй книзі Inside Delta Force:

"До цього моменту я пройшов трохи більше 48 км, але попереду залишалося ще більше тридцяти. Мені ставало все важче розраховувати швидкість в розумі. Мої руки поколювало від того, що лямки рюкзака врізалися в плечі, перетискаючи нерви і артерії і обмежуючи приплив крові до рук .

Я згорбився під вагою рюкзака. Було відчуття, що я тягну за собою потяг, а ноги боліли до колін. Це був не просто біль: мене ніби прив'язали до стійки і хтось лупцював битою по ступнях. Я спробував підрахувати, скільки джоулів енергії поглинули мої ноги за сьогоднішній день, але мені довелося відмовитись від цієї спроби. Я знав тільки, що накопичений тоннаж усіх цих тисяч кроків був величезний. І далі буде лише гірше”.

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Оперативний підрозділ військ спеціального призначення "Дельта" — або Delta Force — як і раніше, однаково оповитий офіційною таємницею і народною легендою.

Формально будучи елітним контртерористичним підрозділом спеціального призначення, Delta Force брала участь практично в кожній великій військовій операції США з 1980-х років — чи то спроба врятувати політичних ув'язнених із в'язниці суворого режиму в Гренаді, схопити панамського силача Мануеля Нор'єгу, полювання на ракети Scu, битви із сомалійськими польовими командирами, вбивства лідерів ІДІЛ і навіть допомога мексиканським морським піхотинцям у смертельній перестрілці, внаслідок якої було схоплено наркобарона "Ель Чапо".

Можна лише здогадуватися про місії, що залишаються засекреченими.

[ + – ] Боєць загону "Дельта" у цивільному одязі як охоронець. 1991 рік. Фото: Staff Sergeant Dean W. Wagner

Уряд США ритуально заперечує існування підрозділу, незважаючи на те, що його структура та альтернативні назви (одна з поширених – "Група бойового застосування", CAG) досить добре задокументовані у книгах колишніх членів підрозділу, а його подвиги оспівані у таких фільмах, як "Чорний яструб" (Black Hawk Down) та телесеріалі "Загін" (The Unit).

"Дельта" була заснована полковником Чарльзом Беквітом, який у 1960-х роках служив офіцером за обміном у британській Особливій повітряній службі (SAS) під час її виснажливої, але успішної кампанії проти партизанів-комуністів у Малайзії.

Беквіт був міцним горішком. Під час командування загоном SAS у джунглях він мало не помер від бактеріальної інфекції. Потім, командуючи "Зеленими беретами" у В'єтнамі, він був поранений кулею 50 калібру і вижив після того, як його віднесли до категорії загиблих.

Весь цей досвід уродженець Джорджії застосував у розробці свого виснажливого "Q-Course" — курсу підготовки "Зелених беретів", що використовується до сьогодні.

[ + – ] Бійці Дельти у фільмі Black Hawk Down

Беквіт був переконаний, що армії необхідний ще більш елітний бойовий підрозділ, який має психічну і фізичну стійкість для самостійних дій у польових умовах протягом тривалого часу. Крім того, він наголошував, що цей підрозділ має складатися лише з досвідчених офіцерів та сержантів (NCO), які вже довели свої навички у польових умовах.

В основі конкурентного режиму навчання в підрозділі "Дельта", як і раніше, лежить концепція Беквіта. Щоб потрапити на курс підготовки оперативників (OTC), новобранці "Дельти" повинні мати багаторічний досвід, кваліфікацію парашутиста, допуск до секретних даних і чисту дисциплінарну історію.

На практиці ці вимоги означають, що три чверті новобранців "Дельти" набираються з двох основних підрозділів спеціальних операцій армії: 75-го полку рейнджерів, який часто бере участь у масштабних операціях у тилу ворога, та "Зелених беретів", які спеціалізуються на впровадженні до місцевих сили, їх навчанні та керівництві ними у зарубіжних країнах.

На курсах підготовки оперативників велика увага приділяється відпрацюванню навичок влучної стрільби, особливо в умовах порятунку заручників. Декілька об'єктів використовуються виключно для відпрацювання сценаріїв звільнення заручників у реалістичній обстановці — від великих цивільних будівель до авіалайнерів та військових кораблів.

Новобранці "Дельти" також проходять навчання методам руйнування, злому замків і навіть виготовлення бомб. Оперативники ЦРУ навчають їх шпигунству: від стеження за особами, що цікавлять, до передачі розвідданих через "мертві зони" і навіть агресивного "тактичного водіння" — так, яке ви могли бачити хіба що у фантастичних фільмах.

Лише небагатьом з тих, хто пройшов відбір для OTC вдається завершити курс.

Очевидно, що рідкісній людині вистачить фізичної витривалості, розумової гнучкості та амбіцій, щоб спочатку пройти відбір, а потім закінчити шестимісячний курс підготовки оперативників.

Але екстремальний режим підготовки має протверезний підтекст: історично сили "Дельти" найчастіше залучалися для виконання місій з високим ризиком провалу.

[ + – ] US Army Special Forces｜The Unit — Fired up

Операція "Орлиний кіготь", єдина місія "Дельти" під керівництвом Беквіта, була спробою врятувати заручників у посольстві США в Ірані 1979 року. Вона закінчилася пожежею ще до зіткнення з ворожими силами: один з гелікоптерів врізався в танкер для дозаправки, внаслідок чого загинули вісім людей.

У жовтні 1993 року снайпери "Дельти" Ренді Шугарт і Гері Гордон зістрибнули з вертольота, що кружляв, настоявши на тому, що їм необхідно спуститися на землю і врятувати пілота армійського вертольота Майкла Дюранта, від озвірілого натовпу на вулицях Могадішо. Обох було вбито через кілька хвилин. У боях, що тривали цілий день і забрали життя близько тисячі людей, загинули ще три оперативники "Дельти".

У перші роки пошуків бен Ладена оперативники "Дельти" діяли в Афганістані — одного разу вони прийшли на допомогу президентові Афганістану Хаміду Карзаю після того, як його мало не вбило бомбою з лазерним наведенням. Крім того, проводилися більш потайні операції в Пакистані та індійській провінції Кашмір. Вони також брали участь у численних рейдах під час вторгнення до Іраку і тривалого конфлікту з повстанцями, що послідував за ним. Після завершення американської місії в Іраку у 2009 році газета Washington Post повідомила, що приблизно половина всіх оперативників "Дельти" в Іраку отримали "Пурпурові серця" за бойові поранення.

[ + – ] Оперативники "Дельти" в Афганістані замасковані під талібів.

У цьому контексті стає ясно, що жорстокий процес відбору та підготовки в підрозділі викликаний не культом фізичної сили: підготовка покликана виявити людей, які мають фізичні можливості та мотивацію для постійного виконання небезпечних завдань, які іноді виявляються нездійсненними.

Про автора

Себастієн Роблін пише про технічні, історичні та політичні аспекти міжнародної безпеки та конфліктів для The National Interest, NBC News, Forbes.com та War is Boring. Здобув ступінь магістра в Джорджтаунському університеті, служив у Корпусі миру в Китаї.