Тела крали прямо из моргов: президент Казахстана о "международных террористах" на акциях протеста

По словам Токаева, на территории Казахстана пытались сформировать зону хаоса с последующим захватом власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммите лидеров стран-членов ОДКБ заявил, что "международные террористы" крали трупы своих сторонников из моргов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Токаева, в протестах принимали участие "зарубежные боевики" в агрессии против Казахстана.

"Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги. Забирали и уводили тела своих погибших поддельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения", — заявил Токаев.

Поэтому президент Казахстана считает, что на лицо был замысел формирования на территории зоны хаоса для захвата власти. Основной удар пришелся на Алматы. В один из моментов, по словам Токаева, власти потеряли контроль над 9 областями Казахстана.

Именно из-за наличия "международных боевиков" власть Казахстана и решила обратиться за помощью в ОДКБ.

Напомним, в Казахстан ввели 2000 военных ОДКБ и 250 единиц техники. "Миротворцы" покинут территорию страны после завершения контртеррористической операции. По словам Путина, военные пробудут на территории государства столько, сколько нужно. По мнению российского президента в Казахстане использовали "майданные технологии".