Тіла крали прямо з моргів: президент Казахстану про "міжнародних терористів" на акціях протесту

За словами Токаєва, на території Казахстану намагалися сформувати зону хаосу з подальшим захопленням влади.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у ході онлайн-саміті лідерів країн-членів ОДКБ заявив, що "міжнародні терористи" крали трупи своїх прихильників з моргів.

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За словами Токаєва, у протестах брали участь "закордонні бойовики" в агресії проти Казахстану.

"Невипадково бандити нападали ночами на морги. Забирали та вели тіла своїх загиблих підробників. Вони також забирали тіла бойовиків прямо з поля бою. Це практика міжнародних терористів відомого походження", — заявив Токаєв.

Тому президент Казахстану вважає, що в наявності був задум формування на території зони хаосу для захоплення влади. Основний удар припав на Алмати. В один з моментів, за словами Токаєва, влада втратила контроль над 9 областями Казахстану.

Саме через наявність "міжнародних бойовиків" влада Казахстану і вирішила звернутися за допомогою до ОДКБ.

Нагадаємо, у Казахстан ввели 2000 військових ОДКБ та 250 одиниць техніки. "Миротворці" залишать територію країни після завершення контртерористичної операції. За словами Путіна, військові пробудуть на території держави стільки, скільки потрібно. На думку російського президента, у Казахстані використали "майданні технології".