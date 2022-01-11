В Британии создали базу со всеми потерями Королевского флота начиная с 1512 года (фото)

Согласно списку, во время высадки в Нормандии флот потерял 416 суден. На сайте указаны причины крушения, место и точная дата происшествий.

В Великобритании создали список всех кораблей, которые были потеряны Королевским флотом начиная с 1512 года. В базе перечислено свыше 5100 суден, которые были уничтожены. Об этом сообщает Defbrief.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сама база, как пишут в издании, была создана еще в 2011 году Морским фондом морской археологии. Она предназначалась экспертам в области права и охраны природы в защите затонувших кораблей по всему миру. Но сейчас ее сделали общедоступной. База данных доступна по ссылке.

[ + – ] Скриншот с сайта

Первым затонувшим кораблем стал корабль Regent. Он пошел на дно из-за пожара на корабле. Утонул на территории Франции 10 августа. Последний раз Королевский флот терял судно в 2004 году. Им был фрегат Scylla, затонувший в водах Великобритании 27 марта.

Сайт позволяет отбирать корабли по названию, классу, тоннажу, а также году потери и было ли расследование по его затоплению. Например, во французских территориальных водах Великобритания потеряла 760 кораблей за 500 лет. А во время высадки в Нормандии количество затонувших суден составило 416 единиц.

Однако, как говорит старший археолог MAST Джайлс Ричардсон, причина многих потерь остается загадкой. Более половины кораблей, затонувших во Второй мировой войне, до сих пор классифицируются как "пропавшие без вести" или "неизвестно".

База данных опирается на официальные отчеты и множество справочных работ, а также, при необходимости, на мемуары и свидетельства очевидцев.

Мины уничтожили каждое четвертое судно, потопленное в обеих Мировых войнах. И в то время как 3 из каждых 100 кораблей, потерянных в Великой войне, пали жертвами вражеской авиации, спустя поколение авиация составила почти 1/3 всех потерь Королевского флота. Всего от бомбардировок самолетов было потеряно 300 судов, от подводных лодок — 605.

До начала 20-го века подавляющее большинство потерь было вызвано случайными кораблекрушениями, а не битвами, тогда как на конфликты приходится три четверти всех кораблей, потопленных с 1900 года.

Напомним, в США проведут капитальный ремонт первой в мире атомной субмарины USS Nautilus. Ранее в США продали на металлолом два авианосца по цене один цент за каждый из-за дорого удержания кораблей на плаву.