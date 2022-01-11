У Британії створили базу з усіма втратами Королівського флоту, починаючи з 1512 року (фото)
Згідно зі списком, під час висадження в Нормандії флот втратив 416 суден. На сайті вказані причини катастрофи, місце та точна дата пригод.
У Великій Британії створили список усіх кораблів, які були втрачені Королівським флотом починаючи з 1512 року. У базі перераховано понад 5 100 суден, які було знищено. Про це повідомляє Defbrief.
Сама база, як пишуть у виданні, була створена ще в 2011 році Морським фондом морської археології. Вона призначалася для експертів у галузі права й охорони природи в захисті затонулих кораблів у всьому світі. Але зараз її зробили загальнодоступною. База даних доступна за посиланням.
Першим кораблем, що затонув, став корабель Regent. Він пішов на дно через пожежу на кораблі. Втопився на території Франції 10 серпня. Востаннє Королівський флот втрачав судно в 2004 році. Ним був фрегат Scylla, який затонув у водах Великобританії 27 березня.
Сайт дозволяє обирати кораблі за назвою, класом, тоннажем, а також роком втрати і дізнатися чи було розслідування щодо його затоплення. Наприклад, у французьких територіальних водах Великобританія втратила 760 кораблів за 500 років. А під час висадження в Нормандії кількість затонулих суден становила 416 одиниць.
Проте, як каже старший археолог MAST Джайлз Річардсон, причина багатьох втрат залишається загадкою. Більше половини кораблів, що затонули у Другій світовій війні, досі класифікуються як "зниклі безвісти" або "невідомо".
База даних спирається на офіційні звіти та безліч довідкових робіт, а також, за необхідності, на мемуари та свідчення очевидців.
Міни знищили кожне четверте судно, потоплене в обох світових війнах. І в той час як 3 з кожних 100 кораблів, загублених у Великій війні, стали жертвами ворожої авіації, через покоління авіація склала майже 1/3 всіх втрат Королівського флоту. Усього від бомбардувань літаків було втрачено 300 суден, від підводних човнів — 605.
До початку 20-го століття переважна більшість втрат була викликана випадковими аваріями, а не битвами, тоді як на конфлікти припадає три чверті всіх кораблів, потоплених із 1900 року.
Нагадаємо, у США проведуть капітальний ремонт першої у світі атомної субмарини USS Nautilus. Раніше в США продали на металобрухт два авіаносці за ціною один цент за кожен через дороге утримання кораблів на плаву.