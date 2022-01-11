У Британії створили базу з усіма втратами Королівського флоту, починаючи з 1512 року (фото)

Згідно зі списком, під час висадження в Нормандії флот втратив 416 суден. На сайті вказані причини катастрофи, місце та точна дата пригод.

У Великій Британії створили список усіх кораблів, які були втрачені Королівським флотом починаючи з 1512 року. У базі перераховано понад 5 100 суден, які було знищено. Про це повідомляє Defbrief.

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Сама база, як пишуть у виданні, була створена ще в 2011 році Морським фондом морської археології. Вона призначалася для експертів у галузі права й охорони природи в захисті затонулих кораблів у всьому світі. Але зараз її зробили загальнодоступною. База даних доступна за посиланням.

[ + – ] Скріншот із сайту

Першим кораблем, що затонув, став корабель Regent. Він пішов на дно через пожежу на кораблі. Втопився на території Франції 10 серпня. Востаннє Королівський флот втрачав судно в 2004 році. Ним був фрегат Scylla, який затонув у водах Великобританії 27 березня.

Сайт дозволяє обирати кораблі за назвою, класом, тоннажем, а також роком втрати і дізнатися чи було розслідування щодо його затоплення. Наприклад, у французьких територіальних водах Великобританія втратила 760 кораблів за 500 років. А під час висадження в Нормандії кількість затонулих суден становила 416 одиниць.

Проте, як каже старший археолог MAST Джайлз Річардсон, причина багатьох втрат залишається загадкою. Більше половини кораблів, що затонули у Другій світовій війні, досі класифікуються як "зниклі безвісти" або "невідомо".

База даних спирається на офіційні звіти та безліч довідкових робіт, а також, за необхідності, на мемуари та свідчення очевидців.

Міни знищили кожне четверте судно, потоплене в обох світових війнах. І в той час як 3 з кожних 100 кораблів, загублених у Великій війні, стали жертвами ворожої авіації, через покоління авіація склала майже 1/3 всіх втрат Королівського флоту. Усього від бомбардувань літаків було втрачено 300 суден, від підводних човнів — 605.

До початку 20-го століття переважна більшість втрат була викликана випадковими аваріями, а не битвами, тоді як на конфлікти припадає три чверті всіх кораблів, потоплених із 1900 року.

Нагадаємо, у США проведуть капітальний ремонт першої у світі атомної субмарини USS Nautilus. Раніше в США продали на металобрухт два авіаносці за ціною один цент за кожен через дороге утримання кораблів на плаву.