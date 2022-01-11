Военный эксперт рассказал, как подлодки Путина могут отрезать нас от глобального интернета

97% всех международных коммуникаций идут через подводные кабели. Без них в наших телефонах не будет интернета, будет невозможна и международная торговля, логистика, и пр.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отмечает "феноменальный рост активности" российских подводных лодок в последние 20 лет. По его словам, эти субмарины обладают техническими возможностями, чтобы вывести из строя международную кабельную систему и погрузить мир в глобальную депрессию. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

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97% всех международных коммуникаций осуществляются посредством подводных кабелей, которые пролегают по океанскому дну. Для сравнения, спутниковый интернет — это только 3% коммуникаций.

Международная кабельная сеть растянулась между континентами на тысячи километров. Если ее повредить, не только наши телефоны и компьютеры останутся без интернета, — будут невозможная любая транзакция. Пострадает практически каждая сфера жизни — от сельского хозяйства и здравоохранения до электронной коммерции и военной логистики.

[ + – ] Практически все международные коммуникаций осуществляются через подводные кабели.

Стандарт "пять девяток"

Коммуникационные кабели проектируют по стандарту "пять девяток", то есть средство передачи информации должно быть надежно в 99.999% случаев. Такого же уровня качества придерживаются производители ядерного оружия и космических шаттлов.

Вместе с тем, российские подлодки, оборудованные гидравлическими резцами, могут легко перекусить пластиковую или жестяную обмотку тонких кабели. С этой задачей справятся и ныряльщик, и подводный дрон.

[ + – ] За 20 лет правления Владимир Путина существенно увеличилось финансирование российского ВПК, в т.ч. и разработки новых субмарин.

"Янтарь"

Корабль "Янтарь" российского производства официально называется "исследовательским", но при этом на своем борту он может перевозить целых две подводных лодки, разработанных для выполнения инженерных задач.

Спустя 4 месяца, после того, как корабль в 2015 году спустили на воду, представители западного разведсообщества забили тревогу, когда он прошел недалеко от берега Соединенных Штатов на пути к Кубе.

На мелководье корабль может якорем зацепить коммуникационный кабель, но диверсию всегда можно будет представить как невинный инцидент с рыбацкой лодкой.

[ + – ] Корабль "Янтарь".

В августе прошлого года "Янтарь" был замечен у береговой линии Ирландии, у которой только один военный корабль для мониторинга за 4 кабелями, соединяющими страну с США, и 8 другими, которые тянутся к британским островам. В открытом море кабели еще больше уязвимы, потому что ближайшие военно-морские базы, которые бы могли отслеживать вражеские корабли, находятся на расстоянии сотен или даже тысяч километров.

[ + – ] Подводная лодка.

Есть опасения, что подводные аппараты "Янтаря" могут даже подключаться к коммуникационным кабелям. По дну мирового океана проложено в общей сложности 436 таких кабелей. Самая важная из них — это подводная кабельная система Asia American Gateway общей протяженностью свыше 20 тыс. км. Каждый кабель содержит от 4 до 200 оптических волокон, каждое волокно передает данные со скоростью 400 гигабайт в секунду, чего достаточно для совершения 375 телефонных звонков. Один такой кабель со связкой из восьми оптоволоконных нитей за 40 минут перекачивает через Атлантику всю Бодлианскую библиотеку, а это больше 12 млн книг, журналов и рукописей.

Транзакции на $10 трлн ежедневно

Подводным кабелям в глобальных коммуникациях отведена куда более значимая роль, по сравнению с теми же спутниками. Какими бы фантастическими они ни казались, на спутниковый интернет приходится лишь 3% от общего интернет-трафика.

Ежедневно кабельная сеть осуществляет транзакции на $10 трлн. "В случае каскадных повреждений этой сети большую часть международных телекоммуникационных систем окажется нефункциональной, что отразится на международной торговле, онлайн-коммерции, военной логистике, медицине и пр. Крайне замедлятся транзакции по кредитным картам и международные банковские переводы, мир погрузится в глобальную депрессию", — говорится в отчет аналитического центра Policy Exchange за 2017 год.

На прошлой неделе стало известно, что в конце 2020 года российская подводная лодка врезалась в гидроакустическое оборудование британского фрегата HMS Northumberland, который обеспечивает безопасность коммуникационных кабелей в Северной Атлантике.

И, судя по всему, по мере роста напряженности между РФ и Западом в связи с событиями в Украине или Казахстане подобных инцидентов, будет все больше.

Напомним, что ВМС Франции готовятся принять атомную субмарину Duguay-Trouin. В ВМФ Франции поступит 4 подводных лодки класса Barracuda. Их построят к 2026 году.

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