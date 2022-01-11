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Военный Фокус

Военный эксперт рассказал, как подлодки Путина могут отрезать нас от глобального интернета

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Владимир Путин, батискаф
Фото: ТАСС | Владимир Путин погружается под воду на батискафе.

97% всех международных коммуникаций идут через подводные кабели. Без них в наших телефонах не будет интернета, будет невозможна и международная торговля, логистика, и пр.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отмечает "феноменальный рост активности" российских подводных лодок в последние 20 лет. По его словам, эти субмарины обладают техническими возможностями, чтобы вывести из строя международную кабельную систему и погрузить мир в глобальную депрессию. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

97% всех международных коммуникаций осуществляются посредством подводных кабелей, которые пролегают по океанскому дну. Для сравнения, спутниковый интернет — это только 3% коммуникаций.

Международная кабельная сеть растянулась между континентами на тысячи километров. Если ее повредить, не только наши телефоны и компьютеры останутся без интернета, — будут невозможная любая транзакция. Пострадает практически каждая сфера жизни — от сельского хозяйства и здравоохранения до электронной коммерции и военной логистики.

международные коммуникации, кабели
Практически все международные коммуникаций осуществляются через подводные кабели.

Стандарт "пять девяток"

Коммуникационные кабели проектируют по стандарту "пять девяток", то есть средство передачи информации должно быть надежно в 99.999% случаев. Такого же уровня качества придерживаются производители ядерного оружия и космических шаттлов.

Вместе с тем, российские подлодки, оборудованные гидравлическими резцами, могут легко перекусить пластиковую или жестяную обмотку тонких кабели. С этой задачей справятся и ныряльщик, и подводный дрон.

За 20 лет правления Владимир Путина существенно увеличилось финансирование российского ВПК, в т.ч. и разработки новых субмарин.

"Янтарь"

Корабль "Янтарь" российского производства официально называется "исследовательским", но при этом на своем борту он может перевозить целых две подводных лодки, разработанных для выполнения инженерных задач.

Спустя 4 месяца, после того, как корабль в 2015 году спустили на воду, представители западного разведсообщества забили тревогу, когда он прошел недалеко от берега Соединенных Штатов на пути к Кубе.

На мелководье корабль может якорем зацепить коммуникационный кабель, но диверсию всегда можно будет представить как невинный инцидент с рыбацкой лодкой.

Корабль "Янтарь".

В августе прошлого года "Янтарь" был замечен у береговой линии Ирландии, у которой только один военный корабль для мониторинга за 4 кабелями, соединяющими страну с США, и 8 другими, которые тянутся к британским островам. В открытом море кабели еще больше уязвимы, потому что ближайшие военно-морские базы, которые бы могли отслеживать вражеские корабли, находятся на расстоянии сотен или даже тысяч километров.

подлодки, субмарины
Подводная лодка.

Есть опасения, что подводные аппараты "Янтаря" могут даже подключаться к коммуникационным кабелям. По дну мирового океана проложено в общей сложности 436 таких кабелей. Самая важная из них — это подводная кабельная система Asia American Gateway общей протяженностью свыше 20 тыс. км. Каждый кабель содержит от 4 до 200 оптических волокон, каждое волокно передает данные со скоростью 400 гигабайт в секунду, чего достаточно для совершения 375 телефонных звонков. Один такой кабель со связкой из восьми оптоволоконных нитей за 40 минут перекачивает через Атлантику всю Бодлианскую библиотеку, а это больше 12 млн книг, журналов и рукописей.

Транзакции на $10 трлн ежедневно

Подводным кабелям в глобальных коммуникациях отведена куда более значимая роль, по сравнению с теми же спутниками. Какими бы фантастическими они ни казались, на спутниковый интернет приходится лишь 3% от общего интернет-трафика.

Ежедневно кабельная сеть осуществляет транзакции на $10 трлн. "В случае каскадных повреждений этой сети большую часть международных телекоммуникационных систем окажется нефункциональной, что отразится на международной торговле, онлайн-коммерции, военной логистике, медицине и пр. Крайне замедлятся транзакции по кредитным картам и международные банковские переводы, мир погрузится в глобальную депрессию", — говорится в отчет аналитического центра Policy Exchange за 2017 год.

На прошлой неделе стало известно, что в конце 2020 года российская подводная лодка врезалась в гидроакустическое оборудование британского фрегата HMS Northumberland, который обеспечивает безопасность коммуникационных кабелей в Северной Атлантике.

И, судя по всему, по мере роста напряженности между РФ и Западом в связи с событиями в Украине или Казахстане подобных инцидентов, будет все больше.

Напомним, что ВМС Франции готовятся принять атомную субмарину Duguay-Trouin. В ВМФ Франции поступит 4 подводных лодки класса Barracuda. Их построят к 2026 году.

Ранее Фокус сообщал о новой версии трагедии подлодки "Курск": столкновение с натовской подлодкой. Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов рассказал о том, как именно она, возможно, утонула.