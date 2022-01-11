Військовий експерт розповів, як підводні човни Путіна можуть відрізати нас від глобального інтернету

97% усіх міжнародних комунікацій ідуть через підводні кабелі. Без них у наших телефонах не буде інтернету, а також буде неможлива і міжнародна торгівля, логістика та інше.

Начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін зазначає "феноменальне зростання активності" російських підводних човнів за останні 20 років. За його словами, ці субмарини мають технічні можливості, щоб вивести з ладу міжнародну кабельну систему і занурити світ у глобальну депресію. Про це повідомляє британський таблоїд The Daily Mail.

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97% усіх міжнародних комунікацій здійснюються за допомогою підводних кабелів, які пролягають по океанському дну. Для порівняння, супутниковий інтернет – це лише 3% комунікацій.

Міжнародна кабельна мережа розтягнулась між континентами на тисячі кілометрів. Якщо її пошкодити, не тільки наші телефони та комп'ютери залишаться без інтернету, — неможлива будь-яка транзакція. Постраждає практично кожна сфера життя — від сільського господарства та охорони здоров'я до електронної комерції та військової логістики.

[ + – ] Майже всі міжнародні комунікації здійснюються через підводні кабелі.

Стандарт "п'ять дев'яток"

Комунікаційні кабелі проєктують за стандартом "п'ять дев'яток", тобто засіб передачі інформації має бути надійним у 99.999% випадків. Такого ж рівня якості дотримуються виробники ядерної зброї та космічних шатлів.

Разом з тим, російські підводні човни, обладнані гідравлічними різцями, можуть легко перекусити пластикову або жерстяну обмотку тонких кабелів. З цим завданням впораються і пірнальник, і підводний дрон.

[ + – ] За 20 років правління Володимира Путіна істотно збільшилося фінансування російського ВПК, зокрема розробки нових субмарин.

"Янтар"

Корабель "Янтар" російського виробництва офіційно називається "дослідним", але при цьому на своєму борту він може перевозити аж два підводні човни, розроблені для виконання інженерних завдань.

Через 4 місяці, після того, як корабель у 2015 році спустили на воду, представники західної розвідспільноти забили на сполох, коли він пройшов недалеко від берега Сполучених Штатів на шляху до Куби.

На мілководді корабель може якорем зачепити комунікаційний кабель, але диверсію завжди можна буде представити як безневинний інцидент з рибальським човном.

[ + – ] Корабель "Янтар".

У серпні минулого року "Янтар" був помічений біля берегової лінії Ірландії, яка має лише один військовий корабель для моніторингу за 4 кабелями, що з'єднують країну із США, та 8 іншими, які тягнуться до британських островів. У відкритому морі кабелі ще більш уразливі, тому що найближчі військово-морські бази, які могли б відстежувати ворожі кораблі, розташовані на відстані сотень або навіть тисяч кілометрів.

[ + – ] Підводний човен.

Є побоювання, що підводні апарати "Янтарю" можуть навіть підключатися до комунікаційних кабелів. По дну світового океану прокладено загалом 436 таких кабелів. Найважливіша з них – це підводна кабельна система Asia American Gateway загальною довжиною понад 20 тис. км. Кожен кабель містить від 4 до 200 оптичних волокон, кожне волокно передає дані зі швидкістю 400 гігабайт на секунду, чого достатньо для здійснення 375 телефонних дзвінків. Один такий кабель зі зв'язкою з восьми оптоволоконних ниток за 40 хвилин перекачує через Атлантику всю Бодліанську бібліотеку, а це понад 12 млн книг, журналів та рукописів.

Транзакції на $10 трлн щоденно

Підводним кабелям у світових комунікаціях відведена значно більша роль, проти тих самих супутників. Якими б фантастичними вони не здавалися, на супутниковий інтернет припадає лише 3% загального інтернет-трафіку.

Щодня кабельна мережа здійснює транзакції на $10 трлн. "У разі каскадних пошкоджень цієї мережі більша частина міжнародних телекомунікаційних систем виявиться нефункціональною, що позначиться на міжнародній торгівлі, онлайн-комерції, військовій логістиці, медицині тощо. Вкрай сповільняться транзакції за кредитними картками та міжнародні банківські перекази, світ порине у глобальну депресію", — йдеться у звіті аналітичного центру Policy Exchange за 2017 рік.

Минулого тижня стало відомо, що наприкінці 2020 року російський підводний човен врізався в гідроакустичне обладнання британського фрегата HMS Northumberland, який організовує безпеку комунікаційних кабелів у Північній Атлантиці.

І, зважаючи на все, у міру зростання напруженості між РФ і Заходом у зв'язку з подіями в Україні чи Казахстані подібних інцидентів буде дедалі більше.

Нагадаємо, що ВМС Франції готуються прийняти атомну субмарину Duguay-Trouin. У ВМФ Франції надійде 4 підводні човни класу Barracuda. Їх збудують до 2026 року.

Раніше Фокус повідомляв про нову версію трагедії підводного човна "Курськ": зіткнення з натовським підводним човном. Колишній командувач Північного флоту адмірал В'ячеслав Попов розповів про те, як саме він, можливо, потонув.