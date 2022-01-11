На границе Азербайджана и Армении снова стреляют: есть жертвы и раненые

В начале 2022 года Азербайджан начал обвинять Армению в обстрелах на границе.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась — из-за обстрелов погибли двое солдат Армении, еще двое военнослужащих были ранены, сообщили в Министерстве обороны Армении.

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В ведомстве назвали имена погибших — рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудин Гарибян, оба солдата 2002 года рождения. В Минобороны страны обвиняют в гибели своих военных азербайджанцев.

По состоянию на вечер, сообщили армянские силовики, обстановка на границе с Азербайджаном относительно стабилизировалась.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана также заявили о погибшем и отметили, что армянская армия совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района.

11 января днем Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях на границе.

Ранее о потерях военных на границе заявлял Азербайджан, когда конфликт с Армений был в ноябре 2021 года. Тогда в минобороны заявили, что жертвами стали 7 солдат, еще 10 получили ранения.

Фокус также писал о столкновениях на армяно-азербайджанской границе в мае 2021 года. Тогда стороны также заявляли о погибших и раненных, а причиной стало отсутствие демаркации границ.