Азербайджан озвучил потери своих военных из-за столкновений на границе с Арменией

В Баку заявили, что вся ответственность за конфликт на границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В Минобороны Азербайджана заявили, что в боях на границе с Арменией погибли 7 военнослужащих, 10 получили ранения. Об этом АПА сообщили в ведомстве.

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Среди жертв конфликта: лейтенант Нифталиев Умуд Орудж Оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Хатам Оглу, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф Оглу и четыре солдата — Агаев Эльчин Марифат Оглу, Ализаде Эльмин Самир Оглу, Алиев Эльчин Рамиль Оглу, Халилов Мурад Галиб Оглу.

В Министерстве обороны выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Провокация и военная авантюра, совершенные Арменией на государственной границе, потерпели полный крах. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями. Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях нашей страны", — сообщили в МО.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за напряженность и конфликт на границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

С вечера 16 ноября ситуация на восточной приграничной зоне Армении стабилизировалась при посредничестве России. Стороны договорились о прекращении огня.

Накануне Ереван призвал Москву помочь, чтобы защитить территориальную целостность страны от посягательств Азербайджана (в рамках договора о сотрудничестве от 1997 года). Иначе власти Армении были готовы обратиться за поддержкой к НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонную беседу с главами военных ведомств Армении и Азербайджана и призвал стороны прекратить провоцировать обострение ситуации на границе.

Отреагировали на обострение и в ЕС. Президент Европейского совета Шарль Мишель провел беседы с обеими участниками конфликта и призвал их к деэскалации ситуации и прекращении огня.

В ОБСЕ и ООН власти Армении и Азербайджана призвали к мирному урегулированию, деэскалации и сдержанности.

15 ноября Ереван обвинил Баку в попытке захвата 4 опорных пунктов. Азербайджан опроверг обвинение во вторжении своих военных на территорию соседа — там отметили, что выполняли действия на своей территории. А все маневры военных пояснили стягиванием войск Армении в районе Лачинского 9 ноября, а также реакцией на обстрелы 14 ноября.